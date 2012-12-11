Ünlüler LÖSEV takvimi için kamera karşısında!

Beren Saat, Meryem Uzerli, Alex de Souza ve daha birçok ünlü isim LÖSEV takvimi için kamera karşısına geçti.

LÖSEV için trendus.com tarafından hazırlanan projede 14 ünlü isim, 14 duyarlı sanatçı ve sporcu 14 lösemili çocukla birlikte kamera karşısına geçerek saatlerce poz verdiler. Her ay bir masal kahramanını canlandıran sanatçı ve sporcular LÖSEV’li çocukların gerçek kahramanı oldular.

Beren SAAT’in Pamuk Prenses, Burak ÖZÇİVİT’in Kovboylar Kralı, Cem BOYNER’in Batman • Meryem UZERLİ’nin Deniz Kızı • Engin Altan DÜZYATAN’ın Robin Hood • Çağla ŞIKEL’in Balerin Kız • Mert FIRAT’ın Örümcek Adam • Bade İŞÇİL’in Kırmızı Başlıklı Kız • Alex de SOUZA’nın Superman • Saba TÜMER’in Tinkerbell • Çağatay ULUSOY’un Beyaz Atlı Prens • Kerem TUNÇERİ, Kerem GÖNLÜM, Sinan GÜLER’in Dev Adamlar olduğu takvim hayata geçirildi.

2013 LÖSEV takvimlerinin satışından elde edilecek tüm gelir lösemili çocukların tamamen parasız tedavilerinde kullanılacaktır.

NOT: Takvimler tekli ve çoklu olarak LSV DÜKKAN mağazalarından satın alınabilir. Kargo ile adrese teslim edilir.

İŞTE LÖSEV 2013 "BENİM YILIM BENİM KAHRAMANIM TAKVİMİ"



