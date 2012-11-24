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Ünlü tenisçi taklitlere doymuyor

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Ünlü tenisçi taklitlere doymuyor
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Öyle tenisçilerin taklidini yaptı ki gülmekten kırılacaksınız.

Tenis dünyasının erkekler sıralamasındaki 1 numaralı seri başı Sırp raket Novak Djokovic,  2008'de profesyonel tenisi bırakan ve dünyada Guga lakabıyla tanınan Brezilyalı tenisçi Gustavo Kuerten ile bir gösteri maçı yaptı. Meslektaşlarının taklitlerini yapmasıyla da ünlü olan Djokovic'in yeni gözdesi bu sefer Kuerten oldu.

Kafasına kıvırcık siyah bir peruk takıp taklidine başlayan Sırp tenisçi, gösterisini Gangnam Style dansı ile bakın nasıl tamamladı.

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Djokovic daha önce de dünyaca ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova'yı böyle taklit etmişti.

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