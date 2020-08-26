Ünlü şef Çiğdem Seferoğlu'ndan sağlıklı aşure tarifleri

Bolluk ve bereketi simgeleyen paylaştıkça dayanışma ruhunu ortaya çıkaran ‘aşure zamanı’ geldi… Aşure hazırlığı yapanlar evlerinde tencerelerini hazırlarken, Tadım da bolluk bereketin simgesi bu dönemde paketli olarak sunulan sağlıklı kuruyemişleri ile yapılan aşure tarifleri için Şef Çiğdem Seferoğlu ile bir araya geldi.



Yerel ve geleneksel tatlardan ilham alarak leziz ve modern sentezler sunan yemekler ve tatlılar hazırlayan şef Çiğdem Seferoğlu, besleyiciliği yüksek, sağlıklı ve lezzetli Tadım ürünleriyle aşure tarifleri hazırladı.

Tadım’ın ürün gamında yer alan lezzetli ve sağlıklı aşure tariflerinin vazgeçilmezi olan kuru kayısı ve hurma doğal yolla sağladığı meyve şekeri sayesinde hem vücudun enerji ihtiyacını karşılıyor hem de sindirim sistemini destekliyor. Şef Şerefoğlu, klasik aşure tarifinin yanı sıra şeker kullanmak istemeyen aşure severler için şeker yerine en çok kullanılan kuru meyve olan hurma ile yapılan “hurmalı & portakallı” aşure tarifi verdi. Korunaklı ambalajları ile dalından koptuğu andaki tazeliğini ve doğallığını muhafaza eden Tadım Hurma’yı şeker yerine kullanarak hem lezzetli hem de sağlıklı bir tat elde edebilirsiniz.

Hurmalı ve portakallı aşure için malzemeler:

• 500 gram aşurelik buğday

• 250 gram nohut

• 150 gram haşlanmış fasulye

• 1/2 çay bardağı pirinç

• 150 gram soyulmuş çiğ badem

• 200 gram kuru kayısı

• 200 gram kuru üzüm

• 1 adet portakal

• Yeteri kadar kaynar su

• 10 adet hurma

• 1 çimdik tuz



Üzeri için;



• Kavrulmuş fındık

• Ceviz

• Antep fıstığı

• Kavrulmuş susam

• incir



Klasik aşure için malzemeler:

• 1 kilogram aşurelik buğday

• 750 gram nohut

• 500 gram haşlanmış fasulye

• 1 çay bardağı pirinç

• 250 gram soyulmuş çiğ badem

• 500 gram kuru kayısı

• 500 gram kuru üzüm

• 2 yemek kaşığı gül suyu

• 5-6 adet karanfil

• Yeteri kadar kaynar su

• 2 kg toz şeker

• 1 çimdik tuz



Üzeri İçin;



• Kavrulmuş fındık

• Ceviz

• Antep fıstığı

• Kuş üzümü

• Çam fıstığı

• Ayıklanmış gül yaprakları

• Tarçın

Hurmalı ve portakallı aşure yapılışı

Bir gece önceden bol su ile yıkayıp ıslattığımız buğdayı süzüp kaynatmak üzere ocağa koyuyoruz.



Buğdaylar iyice şişip açılmaya başlayınca önceden haşlanmış olan nohut ve kuru fasülyeyi buğdayların üzerine ekliyoruz. Yıkadığımız pirinci de kaynayan bakliyatlara ilave edip aşurenin suyu helmelenene yani kıvam alana kadar bakliyatları birlikte kaynatıyoruz

Kaynayan malzemelere 1 çimdik kadar tuz ilave ediyoruz.



Kuru üzümleri ve çiğ bademi ayrı kaselerde suya koyuyoruz.



suda beklettiğimiz bademleri soyduktan sonra yine suda beklemiş ve şişmiş olan kuru üzümlerle birlikte kaynayan aşurenin içine ilave ediyoruz.



Kuru kayısıları küp küp doğruyoruz ardından kuru kayısıları da ilave ediyoruz.



Bu sırada kaynadıkça yoğunlaşan aşureye ara ara sıcak su takviyesi yaparak kıvamını dengeliyoruz.

10 adet hurmayı kabuklarını rendelediğimiz portakalın suyu ile robottan geçirip püre haline getiriyoruz.

Son olarak hazırladığımız bu püreyi de aşureye ilave edip 10 dk kadar daha kaynattıktan sonra servis kaselerine alıyoruz.



Porsiyonladığımız aşureler oda ısısına indikten sonra kuruyemişler ve kavrulmuş susam ile süsleyerek servis ediyoruz.

Klasik aşure yapılışı

Bir gece önceden bol su ile yıkayıp ıslattığımız buğdayı süzüp kaynatmak üzere ocağa koyuyoruz.



Buğdaylar iyice şişip açılmaya başlayınca önceden haşlanmış olan nohut ve kuru fasulyeyi buğdayların üzerine ekliyoruz. Yıkadığımız pirinci de kaynayan bakliyatlara ilave edip aşurenin suyu helmelenene yani kıvam alana kadar bakliyatları birlikte kaynatıyoruz.



Kaynayan malzemelere 1 çimdik kadar tuz ilave ediyoruz.



Kuru üzümleri ve çiğ bademi ayrı kaselerde suya koyuyoruz.



Suda beklettiğimiz bademleri soyduktan sonra yine suda beklemiş ve şişmiş olan kuru üzümlerle birlikte kaynayan aşurenin içine ilave ediyoruz.



Kuru kayısıları küp küp doğruyoruz ardından kuru kayısıları da ilave ediyoruz.



Bu sırada kaynadıkça yoğunlaşan aşureye ara ara sıcak su takviyesi yaparak kıvamını dengeliyoruz.



Son olarak toz şeker ve gül suyunu da ilave edip 10 dk kadar daha kaynattıktan sonra aşureyi servis kaselerine alıyoruz.



Porsiyonladığımız aşureler oda ısısına indikten sonra kuruyemişler ile süsleyerek servis ediyoruz.