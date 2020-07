Ünlü rock grubu Twenty7, Türkiye’ye geliyor!

Los Angeles'ta yaşayan iki Türk ve bir Amerikalı müzisyenden oluşan etnik rock grubu Twenty7, Haziran ve Temmuz aylarında yeni albümleri `Love is a Game`in tanıtımı için Türkiye`de konserler verecek. İlk konserlerini 8 Haziran'da Gripin ile birlikte Jolly Joker İstanbul`da gerçekleştirecek grup, vokal ve bass'ta Okan Şarlı, gitarda Murat Arıkan ve davulda David `Daveedo McCullough'dan oluşuyor.

Twenty7; Doors, Led Zeppelin, Oasis gibi grupların sahne aldığı Whisky A Go Go`nun yanı sıra House of Blues, The Viper Room, Hard Rock Café ve The Sattelite gibi Los Angeles`ın efsane mekanlarında konserler verdi. 2012 yılında 60 binden fazla kişinin katıldığı ABD`nin en büyük festivallerinden biri olan Burning Man`de `Burning Man Ödülü` kazanan grup ABD`de de ünlü Türk gruplarıyla turneler yaptı.

Gripin, Mor ve Ötesi grupları ile Amerika turnesi yapan grup San Francisco`dan New York`a pek çok şehirde hayranları ile buluştu. Twenty7, Hollywood`a da göz kırpıyor. Grubun `Second Mind` isimli şarkısı James Franco`nun `About Cherry` filminde kullanıldı.

Konser programı

8 Haziran 2013 - Jolly Joker Konser – Gripin grubu ile birlikte

24 Temmuz 2013 - Hayal Kahvesi Beyoglu

Ekim 2013 - Yeni Türkü ile birlikte ABD turnesi

Nisan 2014 - Gripin ile birlikte ABD turnesi