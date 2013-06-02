Ünlü rock grubu Twenty7, Türkiye’ye geliyor!
Los Angeles'ta yaşayan iki Türk ve bir Amerikalı müzisyen...
Los Angeles'ta yaşayan iki Türk ve bir Amerikalı müzisyenden oluşan etnik rock grubu Twenty7, Haziran ve Temmuz aylarında yeni albümleri `Love is a Game`in tanıtımı için Türkiye`de konserler verecek. İlk konserlerini 8 Haziran'da Gripin ile birlikte Jolly Joker İstanbul`da gerçekleştirecek grup, vokal ve bass'ta Okan Şarlı, gitarda Murat Arıkan ve davulda David `Daveedo McCullough'dan oluşuyor.
Twenty7; Doors, Led Zeppelin, Oasis gibi grupların sahne aldığı Whisky A Go Go`nun yanı sıra House of Blues, The Viper Room, Hard Rock Café ve The Sattelite gibi Los Angeles`ın efsane mekanlarında konserler verdi. 2012 yılında 60 binden fazla kişinin katıldığı ABD`nin en büyük festivallerinden biri olan Burning Man`de `Burning Man Ödülü` kazanan grup ABD`de de ünlü Türk gruplarıyla turneler yaptı.
Gripin, Mor ve Ötesi grupları ile Amerika turnesi yapan grup San Francisco`dan New York`a pek çok şehirde hayranları ile buluştu. Twenty7, Hollywood`a da göz kırpıyor. Grubun `Second Mind` isimli şarkısı James Franco`nun `About Cherry` filminde kullanıldı.
Konser programı
8 Haziran 2013 - Jolly Joker Konser – Gripin grubu ile birlikte
24 Temmuz 2013 - Hayal Kahvesi Beyoglu
Ekim 2013 - Yeni Türkü ile birlikte ABD turnesi
Nisan 2014 - Gripin ile birlikte ABD turnesi
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