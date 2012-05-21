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Ünlü Ressamlardan Sanat Dersleri

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Ünlü Ressamlardan Sanat Dersleri
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Laurence Anholt'un yeni kitabı sizlerle...

Pearson, Türkiye’nin eğitici çocuk kitapları kategorisinde geçtiğimiz yıl çıkardığı Anholt Sanatçılar Serisi’ne yeni bir kitap daha eklendi: Ünlü Ressamlardan Sanat Dersleri.

“Ünlü Ressamlardan Sanat Dersleri”, sadece sanatla tanıştırmakla kalmıyor, Van Gogh’tan portre çizmeyi, Monet’den suluboya tekniğini, Cezanne’dan deseni, Matise’den renklerini uyumunu, Degas’dan hareketli heykeller yapmanın ipuçlarını öğretiyor.

Serinin yeni kitabı ile çocuğunuz ilk eserlerini, sanat dünyasının efsane ressamlarının kılavuzluğunda gerçekleştirirken, hayal gücünün önemini, kendine güvenmenin gerekliliğini ve her şeyi öğrenmek istemenin başarıya giden ilk adım olduğunu da öğrenecek. ”Sanatla uğraşmaktan daha eğlenceli bir şey yoktur” diyen Laurence ile bu kitapla çocuklarınızın yapabildiklerine hayran kalacaksınız.

Yayınevi: Pearson Longman

Yazar: Laurence Anholt

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