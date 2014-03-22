Ünlü piyanist David Helfgott Türkiye'de!

Dünyanın en önemli piyanistlerinden ve hayatı Oscar ödüllü “Shine” filmi ile beyaz perdeye aktarılan David Helfgott, çıkacağı son dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor. 15 Nisan 2014 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde vereceği çok özel konser ile hayranlarıyla buluşacak.

Helfgott'ın 'TheLast Great Romantic, Rahmaninov' albümü 4 milyondan fazla sattı ve 'Billboard' dergisi tarafından en başarılı klasik müzik albümü seçildi.

The Guardian gazetesi Helfgott’dan şu cümlelerle bahsediyor: "Pavarotti futbol fanatiklerine operayı sevdirdi, David Helfgott da hayatı boyunca hiç klasik müzik konserine gitmeyecek olan insanlara piyanoyu ve klasik müziği sevdiriyor.”

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