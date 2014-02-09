Ünlü oyuncu formda kalma sırlarını anlattı

Güzel ve başarılı bir oyuncu olan Cameron Diaz, 41 yaşında olmasına rağmen fit bir vücuda, kaslı kollara ve karna sahip. Hollywood yıldızları arasında en formda olan ünlülerin başında gelen Diaz, ‘Self’ dergisine verdiği röportajda sporun kendisinde bir bağımlılık haline geldiğini söylemiş ve bu harika görüntüsünün altında yatan sırları paylaşmış. Biz de bu röportajın dikkat çeken detaylarını sizlerle paylaşmak istedik. İşte, ünlü oyuncunun formda kalma ve güzellik sırları…

“GÜNDE 8 SAATLİK ÇALIŞMA TEMPOSUNA GİRDİM”

“Beden bilimini seviyorum. Bilgi vermeyi ve insanların bu bilgilerden kendi hayatlarında yararlandıklarını görmeyi seviyorum. Kadınların kendi bedenlerine dikkat etmeye başlamaları için hiçbir zaman çok geç olmadığını bilmelerini istiyorum. 27 yaşındayken 'Charlie’nin Melekleri' için egzersiz çalışmasına başlayana kadar ben de hiçbir şey bilmiyordum. Filmden bir ay önce sigarayı bıraktım. 'Bu egzersiz çalışmasını yapmak zorundayım, sanırım şimdi sigara içmeyi bırakmalıyım' dedim. Üç ay boyunca haftanın yedi günü, günde sekiz saatlik bir çalışma temposuna girdim, ölüyordum. Her gün ağlıyordum. Ama bir gün fark ettim ki karın kaslarım çıkmış. 27 yaşındayken bilinçli bir şekilde 'Bunu 41 yaşındayken de yapacağım' dememiştim ama şimdi, 41 yaşındayken tanrıya şükür ki 27 yaşındayken başlamışım diyorum.”

“TÜM EGZERSİZİM 20 DAKİKAMI ALIYOR”

“Spor salonunda koşu bandında beş dakika boyunca aralıklı olarak koşuyorum, 30 saniye boyunca 16-18 km hızla yavaşlıyorum ve sonra 15 saniye dinleniyorum. Kürek çekme, çömelme, halat çekme-itme hareketlerini yapıyorum. Kas yapmak için 5 ila 10 kiloluk ağırlıklar, var olan kasları korumak için ise 2,5 ila 4 kiloluk ağırlıklar kullanıyorum. Kendi ihtiyaçlarınızı ve fitness seviyenizi hesaplamanız gerekiyor. Her hareketi 15 tekrardan oluşan iki set olarak yapıyorum. Tüm egzersizim 20 ila 30 dakikamı alıyor.”

“SPOR BENİM SABAHLARI YAPTIĞIM İLK ŞEY”

“Spor, benim sabahları yaptığım ilk şey. Spor salonum sabah 5.30’da açılıyor. Sabah başka işim varsa sadece hızlı bir koşu yapıyorum; ardından step ve şınav hareketlerine geçiyorum. Spor için sadece 15 dakikanız varsa bu tarz bir egzersizin etkili olduğunu düşünüyorum.”

“GÜÇLÜ BİR BEDENİN YOKSA HİÇBİR ŞEYİN YOKTUR”

“Bazen canım hiç spor yapmak istemiyor. Uyku o an benim için daha önemli olduğundan yataktan çıkmıyorum. Bazı günler sadece 10 dakikalığına spor salonuna gidiyorum. Kalkmak ve oraya gitmek bana çok zor geliyor ama yine de yapıyorum. Çünkü sonunda kendime, 'Yapabileceğimin en iyisini yaptım' diyebilmeyi istiyorum. Bu, kaslı bir karına sahip olma meselesi değil. Kendime bakma meselesi… Sağlığın yerinde değilse, güçlü bir bedenin yoksa hiçbir şeyin yoktur.”