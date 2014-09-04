Ünlü oyuncu Doğa Rutkay evlendi!

Sevilen oyuncu Doğa Rutkay, televizyoncu sevgilisi Kerimcan Kamal ile dün akşam nikah masasına oturdu. Düğüne damat Kerim Kamal’ın arkadaşlarıyla yaptığı köçek dansı damga vurdu.

Ünlü oyuncu Rutkay Aziz’in oyuncu kızı Doğa Rutkay, televizyoncu sevgilisi Kerimcan Kamal ile dün akşam sade bir düğün ile evlendi. Davetliler damat Kerim Kamal’ın arkadaşlarıyla yaptığı köçek dansı ile eğlenceli dakikalar geçirdi.

Çifti, en mutlu gününde dostları Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Ata Demirer, Özge Borak’ın yanı sıra Doğa Rutkay’ın birlikte çalıştığı Güldür Güldür ekibi de yalnız bırakmadı.

Düğünde sade bir gelinlik giyen Doğa Rutkay herkesin beğenisini topladı. Çift, nikah şekeri olarak ‘Toprağa ekin ve her gün sevgi ile sulayın 1 hafta sonra aşkımızın kır çiçekleri evinizde filizlensin notuyla’ tohum bombası dağıttı.



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