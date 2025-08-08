×
Ünlü modelin ‘vücudum parazitlerle dolu’ sözleri şaşırttı: Uyguladığı kür tartışma yarattı! Sağlıklı mı, tehlikeli mi?

İsmail SARI
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 10:52

“Vücudum parazitlerle dolu” diyerek bitkisel bir arındırma kürü uyguladığını açıklayan Heidi Klum’un sözleri gündem oldu. Karanfil ve papaya çekirdeği içeren kür tartışma yaratırken, uzmanlar bu konuda çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Peki, bu yöntemler gerçekten işe yarıyor mu? Parazit temizliği sağlıklı bireyler için gerekli mi, yoksa tehlikeli bir yanılgı mı?

Dünyaca ünlü Alman süper model Heidi Klum’un yaptığı açıklamalar, parazit temizliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. 52 yaşındaki model, vücudunun parazitler ve kurtçuklarla dolu olduğunu düşündüğü için, bitkisel içerikli bir arındırma kürüne başladığını açıkladı.

Klum, Wall Street Journal’a verdiği röportajda, hayatında ilk kez parazit ilacı kullanacağını söyledi. “Bunun yılda bir kez yapılması gerektiğini duydum ama ben hiç yapmadım. Bu yüzden gerçekten geride kaldığımı hissediyorum. Ne çıkacağını bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Özellikle suşi gibi çiğ gıdaların parazit riskini artırabileceğini söyleyen Klum, bu nedenle vücudunda zararlı organizmalar bulunduğuna inandığını belirtti.

BİTKİSEL KÜR: KARANFİL, PAPAYA VE METAL SÖKÜCÜ

Klum, uyguladığı kür hakkında çok fazla detay vermese de kullandığı bitkisel karışımda karanfil, papaya çekirdeği ve metal sökücü maddeler bulunduğunu söyledi. Parazitlerin karanfilden ve papaya çekirdeklerinden nefret ettiğini iddia eden Klum, içinde bolca ‘metal’ olduğunu düşündüğü vücudunu bu kürle temizlemeye çalıştığını belirtti.

Model, kürü uygularken yaşadığı deneyimleri sosyal medya hesabından da paylaşarak, hayranlarını sürece ortak etti. Instagram’da yayınladığı bir videoda, 10’uncu gününde içtiği karışımı gösteren Klum, “Bu çok iğrenç” diyerek tadından memnun kalmadığını da itiraf etti.

Peki bu ‘parazit temizlik’ modasının arkasında gerçekten bilimsel bir temel var mı?

UZMANLAR NE DİYOR?
Klum’un iddialarını değerlendiren gastroenteroloji uzmanları, toplumda bu konuda ciddi bir bilgi kirliliği yaşandığını söylüyor.

Huntington Hastanesi’nden Dr. David Purow, New York Post’a verdiği demeçte Klum’un açıklamalarının abartılı olduğunu belirtti. “Herkesin normal mikrobiyomunda parazit ve kurtçuklar bulunmaz” diyen Purow, parazitlerin insan vücudunda yerleşik, doğal bir yapı olmadığını vurguladı.

Görüşlerine başvurduğum Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Sarıkaya da benzer şekilde sağlıklı bireylerin vücudunda patojenik parazitlerin bulunmasının beklenen bir durum olmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Sarıkaya, “Sağlıklı bireylerde patojenik parazitlerin bulunması beklenen bir durum değildir ve genellikle bir enfeksiyonun göstergesidir. Bağırsak mikrobiyatamız bakteriler virüsler ve mantarları içerirken parazitler mikrobiyatamızın bir parçası değildir” ifadelerini kullandı.

BİTKİSEL TEMİZLİKLER GERÇEKTEN ETKİLİ Mİ?

Son yıllarda sosyal medya platformlarında sıkça rastlanan “parazit temizliği” kürleri, çoğunlukla karanfil, papaya çekirdeği, zerdeçal gibi bitkisel ürünleri içeriyor. Peki bu karışımlar gerçekten işe yarıyor mu?

Dr. David Purow, bu tür uygulamaların kanıtlanmış, net bir faydasının olmadığını belirtiyor. Bitkilerin laboratuvar ortamında bazı etkiler gösterdiği bilinse de insan üzerindeki etkileri konusunda yeterli sayıda klinik çalışma yapılmadığı için sonuçlar belirsiz.

Prof. Dr. Murat Sarıkaya da, “Parazitlerin bitkiler ile tedavisi konusunda yapılmış çalışmalar yeterli kanıt düzeyine sahip değil kanıta dayalı tedaviler planlamamız gerekiyor bu nedenle insanlarda bu tip tedavilerin etkili olabileceğini söyleyemeyiz” ifadelerini kullandı.

“DOĞAL” HER ZAMAN GÜVENLİ DEĞİL

Bitkisel temizlik kürlerinin arkasında “doğal olduğu için zararsız” algısı bulunsa da uzmanlar bu görüşe katılmıyor. Dr. David Purow, bazı bitkisel içeriklerin tehlikeli olabileceğini, örneğin pelin otunun nörolojik hasarlara, yüksek dozda karanfil yağı ve zerdeçalın karaciğer yetmezliğine yol açabileceğini belirtiyor.

Prof. Dr. Murat Sarıkaya ise bu tür tedavilerin mide ve bağırsak mukozasında tahrişe, bulantı, kusma, ishal, elektrolit dengesizliği ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Bazı bitkilerin, kullanılan ilaçlarla etkileşime girerek toksik etki yaratabileceğini de ekliyor.

Prof. Dr. Sarıkaya ayrıca şu bilginin de altını çiziyor: “Bu amaçla kullanılacak bitkiler aksine karaciğer gibi hayati organlara zarar verebilir.”

PARAZİT BELİRTİLERİ NELERDİR VE NE ZAMAN ŞÜPHELENMELİ?

Parazit enfeksiyonlarının belirtileri, genellikle hafiften şiddetliye kadar değişebilir. Dr. David Purow ve Prof. Dr. Murat Sarıkaya’ya göre, aşağıdaki semptomlar görüldüğünde parazitlerden şüphelenilebilir:

Sürekli karın ağrısı
Şişkinlik ve gaz
İnatçı ishal
Açıklanamayan kilo kaybı
Kansızlık (anemi)
Anal bölgede kaşıntı
Bazı durumlarda öksürük ve deri döküntüsü

Çocuklarda ise bu enfeksiyonlar beslenme bozuklukları, büyüme-gelişme geriliği gibi daha ciddi sonuçlara yol açabilir.

TANI VE TEDAVİ İÇİN NE YAPMALI?

Uzmanlara göre, parazit varlığını kesin olarak saptamak için kan ve dışkı testleri, bazı durumlarda ise ultrason ve endoskopi gibi görüntüleme yöntemleri kullanılıyor. Tanı konulduktan sonra tedavi, bilimsel verilere dayalı ilaçlarla planlanıyor.

Prof. Dr. Murat Sarıkaya, “Gerçekten bir parazit enfeksiyonundan şüpheleniyorsanız, en doğrusu bir gastroenteroloji uzmanına başvurmaktır” diyerek, evde yapılan kürlerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Fotoğraflar: iStock, Alamy

