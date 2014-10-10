Ünlü masal kahramanları sahnede!

22 yıldır çocukları sanatla buluşturan Sarıyer Sanat Tiyatrosu, tiyatro sezonunu iki çocuk müzikali ile açıyor. “Külkedisi Harikalar Diyarında” ve “Heidi Ali Baba’nın Çiftliğinde” oyunları Ekim ayında Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde çocuklarla buluşuyor.

Sarıyer Sanat Tiyatrosu, ünlü masal kahramanlarıyla, çocukları maceralı yolculuklara çıkarmaya devam ediyor. Sarıyer Sanat Tiyatro’nun tiyatro sahnesine taşıdığı Külkedisi ve Heidi, Ekim ayı boyunca Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde çocuklarla buluşacak. Sevginin, dayanışmanın, dostluğun önemini vurgulayan çocuk müzikalleri, “Külkedisi Harikalar Diyarında” ve “Heidi Ali Baba’nın Çiftliğinde”, Cumartesi ve Pazar günleri saat 13.00’te sahnelenecek.

Sezonun yeni oyunu: Heidi Ali Baba’nın Çiftliğinde

Sarıyer Sanat Tiyatrosu, 2014-2015 tiyatro sezonunu yeni oyunu “Heidi Ali Baba’nın Çiftliğinde” ile açıyor. 6 yıldır beğeniyle izlenen “Ali Baba’nın Çiftliği” oyununun devamı niteliğinde olan “Heidi Ali Baba’nın Çiftliğinde” oyunu, dağların kızı Heidi, en yakın arkadaşı Peter ve Ali Baba’nın Çiftliğinin hayvanlarını aynı sahnede buluşturuyor. Sarıyer Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Sabahattin Mutluer tarafından yazılan ve sahneye taşınan oyunda; Paris’te konser verme hayalleri kuran eşek, köpek, kedi ve horozdan oluşan müzik grubu, Ali Baba’nın Çiftliğini ziyarete gitmek için yola çıkan Heidi ve Peter, kasabanın hayalci çocuğu Nino’nun eğlence dolu maceraları anlatılıyor.

Sezon indirimle başlıyor

Sarıyer Sanat Tiyatrosu, 2014-2015 sezonunu indirim kampanyasıyla açıyor. 11 Ekim Cumartesi günü sahnelenecek olan “Külkedisi Harikalar Diyarında” oyununun biletleri yüzde 50 indirimli olarak satışa sunulacak. Ayrıca iki oyunda da, Ekim ayı boyunca yüzde 25 indirim uygulanacak.

Sarıyer Sanat Tiyatrosu, çocukların olduğu kadar anne ve babaların da keyifle izlediği oyunları, sezon boyunca tiyatro severlerle buluşturmaya devam edecek. Oyunlar, hafta içi ve hafta sonlarında İstanbul’un çeşitli salonlarında sahnelenecek.

Ekim ayı programı

Yer: Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

Adres: Bahariye Cad. No: 39

Gişe Tel: 0216 336 29 07