Ünlü komedyenin başına gelenler korkuttu: Kolunda fark etti, hayatının şokunu yaşadı! Boyutu ve renkleri ne anlama geliyor?

Komedyen Katherine Ryan, doktorlarının kendisine iki kez ‘endişelenecek bir şey yok’ demesinin ardından, cilt kanserinin en ölümcül türü olan melanom ile mücadele ettiğini açıkladı. 41 yaşındaki Ryan, 21 yaşında bacağındaki kanserli beni aldırdıktan sonra, cilt kanserine ikinci kez yakalanmış oldu.K



Ryan, bu durumu Telling Everyone Everything (Herkese Her Şeyi Anlatmak) adlı podcast’inin son bölümünde anlattı. Kolunda fark ettiği garip bir ben sonrası tıbbi yardım aradığını belirten Ryan, doktorunun bunun normal olduğunu söylemesine rağmen biyopsi yapılmasını ısrarla talep etti. Sonuçta yapılan testler, Ryan’a erken evre melanom tanısı koydu.



“Kendimi savunmasaydım neler olabilirdi?” diye düşünerek yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Ryan, “Eğer hemen o cevabı alıp gitseydim, melanomum büyüyüp yayılacaktı ve ne kadar ileri gideceği belirsizdi” ifadelerini kullandı.





Katherine Ryan

EN TEHLİKELİ KANSER TÜRLERİNDEN BİRİ





CİLT KANSERİNİN ERKEN UYARI İŞARETLERİ NELER?

Peki bunlar neler?









EĞER BENİ İKİYE KATLAYAMIYORSANIZ, KENARLARI UYUŞMUYORSA DİKKAT!



Asimetrik Benler: Melanomların çoğu, düzensiz kenarları olan asimetrik benler şeklinde ortaya çıkıyor. Bu, ciltte melanosit adı verilen hücre kümelerinin büyümesiyle meydana gelen, genellikle yuvarlak, kahverengi veya ten rengi lekelerden farklı. Normal benlerin kenarları düzgün ve pürüzsüz. Dermatolog Dr. Nayoung Lee, “Eğer beni ikiye katlayamıyorsanız, kenarları uyuşmuyorsa, bu bir uyarı işareti olabilir” dedi.



SAĞLIKLI BENLERİN RENKLERİ NASIL OLUYOR?



Düzensiz Renkler: Sağlıklı benler genellikle tek bir renkten oluşuyor: Koyu kahverengi, açık kahverengi, pembe veya ten rengi. Melanomlar ise renklerini değiştirebiliyor ve genellikle kahverengi, siyah, ten renginin çeşitli tonlarıyla birlikte kırmızı, pembe veya mor gibi renkler de içerebiliyor. Kanser ilerledikçe benler daha renkli hale gelebiliyor.



Cilt kanserinin ilerleyen aşamalarında renk değişiklikleri daha da belirginleşebiliyor. Melanomları erken tespit eden hastaların yüzde 99’u tedavi olduktan sonra daha uzun süre hayatta kalıyorlar.



Maryland Üniversitesi'nden dermatolog Dr. Zaineb Makhzoumi, “Bir benin içinde iki, üç, dört renk bir araya gelmeye başladığında, bu bir uyarı işareti olmalıdır ve bu beni bir dermatolog değerlendirmelidir” ifadelerini kullandı.







BENLERİN BOYUTLARI DA UYARI İŞARETİ



Büyük Benler: Melanomların boyutu da önemli bir uyarı işareti olabiliyor. Dr. Makhzoumi, “Çoğu ben, eğer iyi huyluysa, kalem silgisinden daha küçük olurlar. Eğer bir kalem silgisinden büyük bir beniniz varsa, bu tek başına bir endişe kaynağı olmayabilir, ancak diğer uyarı işaretleriyle birlikte ele alındığında bir dermatolog tarafından değerlendirilmelidir” dedi.



KANSERLİ ALANLAR, PÜRÜZLÜ VE PULLU LEKELER OLUŞTURABİLİYOR



Kanama veya Pullanma:



Dr. Lee, “Bunlar genellikle pürüzlü bir his verir, bu yüzden görmeden önce hissedebilirsiniz” dedi. Bu tür belirtiler, genellikle yoğun güneş ışığına maruz kalan kişilerde daha yaygın olarak görülür.



Genital Bölgelerde Koyu Lezyonlar: Melanom, burun, ağız, vajina, anüs gibi mukoza zarlarında koyu renkli lezyonlar olarak da ortaya çıkabiliyor. Bu tür melanomlar son derece nadir ve tüm melanom vakalarının yalnızca yüzde 2’sini oluşturuyor.



Diğer melanomlardan farklı olarak, mukozal melanom güneşe maruz kalmaktan etkilenmiyor. Dr. Lee, “İlk başta, erken evrelerde mukozal yüzeyde beyazımsı bir şişlik gibi görünebilir. Büyüdükçe daha çok ülsere benzeyebilir veya mantar gibi bir görünüm alabilir” şeklinde konuştu. Bazı uzmanlar, mukozal melanomların insan papilloma virüsünün (HPV) bir türüyle bağlantılı olduğuna da inanıyor.







BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM DAHA DA TEHLİKELİ



Ciltte Sedefli Şişlikler: Bazal hücreli karsinom adı verilen bir diğer cilt kanseri türü ise genellikle vücudun güneşe maruz kalan bölgelerinde, örneğin eller, boyun, kollar ve bacaklarda mumsu bir yumru veya pürüzsüz, parlak büyümeler olarak görünüyor.



Bu tür kanserler bazen düz yara izlerine benzer şekilde de ortaya çıkabiliyor. Dr. Makhzoumi, “Bazal hücreli kanserlerin belirgin bir belirtisi, kenarlarını gerdiğinizde sedef gibi bir opallik yaratmasıdır. Bu, çok parlak ve inci gibi bir görünüm alır” ifadelerini kullandı.



Katherine Ryan’ın kişisel deneyimi, cilt kanserinin erken teşhisinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Dermatologlar, bu tür uyarı işaretlerine dikkat edilmesi gerektiğini, düzenli dermatolojik kontrollerin hayati önem taşıdığını belirtiyor. Cilt kanseriyle mücadelede erken teşhis, tedavi sürecinin başarısını artıran en önemli faktörlerden biridir.

Bazı araştırmalar, erkek cildinin antioksidanları kadın cildinin yaptığı gibi tutamadığını ve bunun da cilt kanseri riskini artırabileceğini öne sürüyor. Öte yandan kadınların daha yüksek östrojen seviyelerine sahip olmasının da cilt koruması sağlayabileceği düşünülüyor.



Erkeklerin cilt kanserine yakalanma ve cilt kanseri sebebiyle vefat etme oranının daha yüksek olmasının en önemli sebebi ise bilgisizlik. Araştırmalar, erkeklerin cilt kanseri ve riskleri hakkında kadınlara oranlara daha az bilgi sahibi olma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda erkeklerin güneş kremi kullanma alışkanlıkları da kadınlara göre daha düşük. Bu da kanser riskini artıran sebepler arasında yer alıyor.



Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nde davranış bilimcisi olan Dawn M. Holman, ABD’de güneş kremi kullanım alışkanlıklarını inceledi. Holman’ın yaptığı görüşmelerde, kadınların yaklaşık yarısı güneşli bir günde dışarıda vakit geçirirken düzenli olarak güneş kremi kullandıklarını söylerken, erkeklerin sadece dörtte biri güneş kremi kullandıklarını söyledi. Holman, “Erkeklerin yüzde 40’ından fazlası ise güneşe çıktılarında asla güneş kremi kullanmadıklarını söylüyor. Bazı erkekler güneş kremi kullanımını daha çok kadınsı bir davranış olarak görüyor olabilir” dedi.



Houston’daki Baylor Tıp Fakültesi’nde dermatoloji profesörü ve başkanı olan Ida Orengo, erkeklerin kadınlardan daha fazla açık havada çalışıp oyun oynama eğiliminde olduğuna dikkat çekti. Bunun yanı sıra erkekler güneşin zararları hakkında pek fazla bilgi sahibi değiller. Amerikan Dermatoloji Akademisi’nin güneşe maruz kalma ve kanser riskiyle ilgili bir araştırmasında erkeklerin kadınlardan daha az doğru yanıt vermesi de bu bilgiyi doğrular nitelikte.

Melanom, cilt kanserinin en tehlikeli türlerinden biri ve bu kanser türü, cilt kanserinden kaynaklanan ölümlerin beşte dördünden sorumlu. Kanserin erken teşhisi tedavi edilebilirliği artırdığı için uzmanlar, insanları hastalığın olası belirtileri konusunda uyarıyor ve dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyorlar.Melanom, genellikle aşırı güneş ışığına veya solaryum ışınlarına maruz kalmaktan kaynaklanıyor.Dermatologlar, cilt kanserinin erken uyarı işaretleri konusunda insanları bilinçlendirmek için çeşitli uyarılar yapıyor.Cilt kanserinin en nadir görülen türü olan melanom, çoğu zaman düzensiz kenarları olan benler şeklinde kendini gösteriyor. Melanomun erken tespiti, tedavi şansını büyük ölçüde artırıyor. Dermatologlar, melanom teşhisi koyarken genelliklekuralını kullanıyorlar:

