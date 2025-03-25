Ünlü komedyenin başına gelenler korkuttu: Kolunda fark etti, hayatının şokunu yaşadı! Boyutu ve renkleri ne anlama geliyor?

Bazı araştırmalar, erkek cildinin antioksidanları kadın cildinin yaptığı gibi tutamadığını ve bunun da cilt kanseri riskini artırabileceğini öne sürüyor. Öte yandan kadınların daha yüksek östrojen seviyelerine sahip olmasının da cilt koruması sağlayabileceği düşünülüyor.



Erkeklerin cilt kanserine yakalanma ve cilt kanseri sebebiyle vefat etme oranının daha yüksek olmasının en önemli sebebi ise bilgisizlik. Araştırmalar, erkeklerin cilt kanseri ve riskleri hakkında kadınlara oranlara daha az bilgi sahibi olma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda erkeklerin güneş kremi kullanma alışkanlıkları da kadınlara göre daha düşük. Bu da kanser riskini artıran sebepler arasında yer alıyor.



Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nde davranış bilimcisi olan Dawn M. Holman, ABD’de güneş kremi kullanım alışkanlıklarını inceledi. Holman’ın yaptığı görüşmelerde, kadınların yaklaşık yarısı güneşli bir günde dışarıda vakit geçirirken düzenli olarak güneş kremi kullandıklarını söylerken, erkeklerin sadece dörtte biri güneş kremi kullandıklarını söyledi.

Holman, “Erkeklerin yüzde 40’ından fazlası ise güneşe çıktılarında asla güneş kremi kullanmadıklarını söylüyor. Bazı erkekler güneş kremi kullanımını daha çok kadınsı bir davranış olarak görüyor olabilir” dedi.



Houston’daki Baylor Tıp Fakültesi’nde dermatoloji profesörü ve başkanı olan Ida Orengo, erkeklerin kadınlardan daha fazla açık havada çalışıp oyun oynama eğiliminde olduğuna dikkat çekti. Bunun yanı sıra erkekler güneşin zararları hakkında pek fazla bilgi sahibi değiller. Amerikan Dermatoloji Akademisi’nin güneşe maruz kalma ve kanser riskiyle ilgili bir araştırmasında erkeklerin kadınlardan daha az doğru yanıt vermesi de bu bilgiyi doğrular nitelikte.