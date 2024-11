Ünlü komedyen Miranda Hart'ın hastalığına 30 yıl sonra lyme teşhisi koyuldu | Bir kene tarafından ısırıldığınızı fark etmeyebilirsiniz

Miranda Hart, yeni kitabı I Haven't Been Entirely Honest With You'da Lyme hastalığının neden olduğu kronik yorgunluk da dahil olmak üzere sağlık sorunları hakkında konuşuyor. Avril Lavigne, Justin Bieber ve ABD'li aktör Alec Baldwin da aynı dertten mustarip ünlüler arasında… Ünlü top model Bella Hadid, annesi Yolanda Foster ve kardeşi Anwar Hadid de aynı hastalığa yakalandıklarını açıklamıştı. Ozzy ve Sharon Osbourne'un kızları Kelly Osbourne da yıllardır bu hastalıkla savaşıyor.