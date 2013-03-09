Ünlü komedyen Eddie İzzard İstanbul'a geliyor

Düyanın bir çok ülkesinde kapalı gişe sahnelediği gösterileriyle tanınan İlgiliz Stand up sanatçısı Eddie Izzard, 2013 dünya turnesi kapsamında tek gösteri için Türkiye’ye geliyor.



New York, Madison Square Garden’da, Paris, Théâtre de Dix Heures’de ve Los Angeles’ın efsanevi mekanı HolywoodBowl’da tek kişilik gösterilerini aylarca sergileyen Eddie Izzard, dünya basını tarafından da yakından takip edilen bir isim. Ünlü sanatçı gösterilerinde insanlara ve dünyaya dair fikirleri, konuları ele alarak tuhaf sürreel ve komik bir şekilde öykülendirip sahneliyor.



Başka dilde komedi



19 Mart 2013’te, Force Majeure(Mücbir Sebepler) ile dünya turnesine başlayacak olan Izzard, turne kapsamında Cardiff’ten Katmandu’ya, Moskova’dan Mumbai’ye, Avrupa, Amerika, Afrika Avustralya bir çok ülkede olacak. Turne kapsamında tek gösteri için 1 Nisan 2013’de İstanbul’da olacak Eddie Izzard, bu gösterisiyle Türkiye’de bir ilke imza atmış olacak. Gösterisini İngilizce olarak sahneleyecek olan Izzard, sahnede tercüman kullanmayacak.



Tarih: 1 Nisan 2013

Adres: Büyükdere Cad. Derbent mevki, Darüşşafaka Kampüsü yanı Maslak/ İstanbul – Tim Show Center

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