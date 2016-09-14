Ünlü kadınların merak edilen güzellik sırları

ADRİANA LIMA

Vücudu için spor yapmayı ihmal etmiyor. Beslenmesine dikkat ediyor. Aşırı makyajdan kaçınıyor. Bol su tüketiyor ve gün içinde en az bir defa Hindistan cevizi suyu içiyor.

IVANA SERT

İvana Sert, fit vücudunu ve vücut ölçülerini korumak için düzenli bir şekilde spor yapıyor. Doğal beslenmeye dikkat ediyor. Az ve sık yiyor. Cildine krem sürmeyi ihmal etmiyor.

BEREN SAAT

Saat, gün içinde bol su içmeyi ihmal etmiyor. Beslenmesine çok dikkat ediyor. Düzenli bir şekilde spor yapıyor. Aşırı makyajdan kaçınıyor.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Sebze yemeye çok dikkat ediyor. Bitki çayı tüketiyor. Kilo almamak için beslenmesine dikkat ediyor. Makyajdan yorulan cildini maskelerle rahatlatıyor.

MIRANDA KERR

Güzel model hergün düzenli egzersiz yapıyor. Dengeli besleniyor. Cilt güzelliği için de her gün avakado yiyor.

EBRU ŞALLI

Şallı uykusuna dikkat ediyor. Her gün çiğ semiz otu yemeye özen gösteriyor. Makyajla uyumamaya gayret ediyor ve evde makyajla vakit geçirmiyor. Cilt ve vücut bakımını ayda bir kere düzenli olarak yaptırıyor.

AZRA AKIN

Akın, cildini doğru şekilde temizlemeye ve nemlendirmeye özen gösteriyor. Sabah kahvaltılarını aksatmamaya çaba sarf ediyor ve ara öğünlerini meyve ile değerlendiriyor.

SELMA ERGEÇ

Her sabah soğuk duş alarak kan dolaşımını hızlandırıyor. Nemlendirici kullanmayı asla unutmuyor.

NEFİSE KARATAY

İçki içmiyor, sigara kullanmıyor, güneşe çıkmıyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye gayret ediyor. Cilt temizliğinde ise gül suyunu tercih ediyor.

CEYDA DÜVENCİ

Özel günler dışında makyaj yapmıyor. Bol su içiyor ve maydanoz tüketiyor. Meyve ve sebze kabuklarını ise yüzüne koyup bekletiyor.

DİDEM UZEL

Doğal ürünler kullanmayı tercih ediyor. Ayda bir hamama gidiyor. Düzenli olarak cilt bakımı yaptırmaya özen gösteriyor.

AŞKIN NUR YENGİ

Asla makyajla yatmıyor. Gazı kaçmış soda ile yüzünü temizliyor.

YEŞİM SALKIM

Her sabah yüzünü zeytinyağlı sabun ile yıkıyor. Gece yatarken ise 'acıbadem kremi' sürüyor.

DEMET AKALIN

Sebze, meyve ve lifli gıdalarla besleniyor. Üç gün tempolu şekilde yürüyüş yapmayı ihmal etmiyor.

JULIA ROBERTS

Sürekli egzersiz yapıyor. Kendi ekmeğini özel bir formülle kendisi yapıyor. Bu özel formüllü “Julia Roberts ekmeği”, güzel sanatçının diyetinin olmazsa olmazı.

JESSICA ALBA

Güzelliğini ve ince görünümünü beslenmesine borçlu. Güne meyve ve yulaf ağırlıklı bir kahvaltıyla başlıyor. Her gün balık tüketiyor ve akşam yemeklerini salata ile geçiriyor.

BEYONCE

Vücudunun sarkma ihtimaline karşı her gün yarım saat masaj yaptırıyor.

JENNIFER ANISTON

Bebeksi cildiyle herkesi kendine hayran bırakan Jennifer Aniston, kimyasal kozmetiklerden uzak duruyor. Bunların yerine, haftada iki kez bir ananas dilimini püre haline getirip balla karıştırarak yüzüne sürüyor.

SARAH JESSICA PARKER

Göz çevresindeki morluklardan şikayet eden oyuncu, kuşburnu yağı ile göz çevresine masaj yapıyor.