Ünlü kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları!

SİBEL CAN

"Şuna inanmak lazımdır ki,

Dünya yüzünde gördüğümüz her şey,

Kadının eseridir" - Mustafa Kemal Atatürk

Sibel Can (@sibel.can) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 7 Mar 2016, 23:11 PST )



ÇAĞLA ŞİKEL

Hepinizi çook Seviyorum... Kendinize iyi davranın ve davrandırın. Dünya kadınlar gününüz kutlu olsun.



cagla Sikel (@cakobel79) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 8 Mar 2016, 00:32 PST )



DEMET AKALIN

Tüm emekçi kadınların başta annelerin 8 Mart’ı kutlu olsun.



DEMET AKALIN (@demetakalin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 7 Mar 2016, 23:57 PST )

GÜLBEN ERGEN

Kadına verilen değer evlada verilen değerdir... Bir nesil değerler üzerine kurulur. Sevilen sever... Canı yakılan, can yakar...



Gülben Ergen Çelik (@gulben123) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 7 Mar 2016, 15:19 PST )



NURGÜL YEŞİLÇAY

Kadınlara daha çok değer verilen, saygı duyulan, şiddetin son bulacağı günlerin gelmesi dileği ile 8 Mart Dünya Kadınlar günümüz kutlu olsun.



Nurgül Yeşilçay (@nurgulyesilcayoffical) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 7 Mar 2016, 21:42 PST )



CEYDA DÜVENCİ

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz... Dertsiz, tasasız, şiddetsiz, kaygısız her gün kutlamak dileği ile...



Ceyda Düvenci (@ceydadvenci) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 7 Mar 2016, 23:04 PST )



HADİSE

Dünya kadınlar günümüz kutlu olsun



Happy International Women's Day

HADISE ACIKGOZ (@hadise) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 7 Mar 2016, 23:27 PST )



ESRA EROL



Esra EROL OZBIR (@esraerol23) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 8 Mar 2016, 03:43 PST )



AHU YAĞTU

Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın!



Ahu Yagtu (@ahuyagtu) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 7 Mar 2016, 22:48 PST )



DENİZ AKKAYA

Türkiye'de kadın olmanın zorlukları istatistikleri ile ortada ama dünyaya 800 kere geri gelsem yine yine yine de Allah'ın bir sureti olmanın en güzel kanıtı doruğan bir varlık olmayı seçerdim. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

