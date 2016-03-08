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Ünlü kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları!

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Ünlü kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları!
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"Kadınlara daha çok değer verilen, şiddetin son bulacağı günlerin gelmesi dileği ile"

SİBEL CAN

"Şuna inanmak lazımdır ki,
Dünya yüzünde gördüğümüz her şey,
Kadının eseridir" - Mustafa Kemal Atatürk

Sibel Can (@sibel.can) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()


ÇAĞLA ŞİKEL 

Hepinizi çook Seviyorum... Kendinize iyi davranın ve davrandırın. Dünya kadınlar gününüz kutlu olsun.

cagla Sikel (@cakobel79) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()


DEMET AKALIN 

Tüm emekçi kadınların başta annelerin 8 Mart’ı kutlu olsun.

DEMET AKALIN (@demetakalin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

GÜLBEN ERGEN 

Kadına verilen değer evlada verilen değerdir... Bir nesil değerler üzerine kurulur. Sevilen sever... Canı yakılan, can yakar... 

Gülben Ergen Çelik (@gulben123) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()


NURGÜL YEŞİLÇAY

Kadınlara daha çok değer verilen, saygı duyulan, şiddetin son bulacağı günlerin gelmesi dileği ile 8 Mart Dünya Kadınlar günümüz kutlu olsun.

Nurgül Yeşilçay (@nurgulyesilcayoffical) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()


CEYDA DÜVENCİ 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz... Dertsiz, tasasız, şiddetsiz, kaygısız her gün kutlamak dileği ile...

Ceyda Düvenci (@ceydadvenci) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()


HADİSE

Dünya kadınlar günümüz kutlu olsun

Happy International Women's Day

HADISE ACIKGOZ (@hadise) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()


ESRA EROL

Esra EROL OZBIR (@esraerol23) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()


AHU YAĞTU

Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın!

Ahu Yagtu (@ahuyagtu) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()


DENİZ AKKAYA

Türkiye'de kadın olmanın zorlukları istatistikleri ile ortada ama dünyaya 800 kere geri gelsem yine yine yine de Allah'ın bir sureti olmanın en güzel kanıtı doruğan bir varlık olmayı seçerdim. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Deniz Akkaya (@denizakkayaofficial) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

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