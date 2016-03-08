Ünlü kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları!
"Kadınlara daha çok değer verilen, şiddetin son bulacağı günlerin gelmesi dileği ile"
SİBEL CAN
"Şuna inanmak lazımdır ki,
Dünya yüzünde gördüğümüz her şey,
Kadının eseridir" - Mustafa Kemal Atatürk
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ÇAĞLA ŞİKEL
Hepinizi çook Seviyorum... Kendinize iyi davranın ve davrandırın. Dünya kadınlar gününüz kutlu olsun.
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DEMET AKALIN
Tüm emekçi kadınların başta annelerin 8 Mart’ı kutlu olsun.
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GÜLBEN ERGEN
Kadına verilen değer evlada verilen değerdir... Bir nesil değerler üzerine kurulur. Sevilen sever... Canı yakılan, can yakar...
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NURGÜL YEŞİLÇAY
Kadınlara daha çok değer verilen, saygı duyulan, şiddetin son bulacağı günlerin gelmesi dileği ile 8 Mart Dünya Kadınlar günümüz kutlu olsun.
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CEYDA DÜVENCİ
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz... Dertsiz, tasasız, şiddetsiz, kaygısız her gün kutlamak dileği ile...
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HADİSE
Dünya kadınlar günümüz kutlu olsun
Happy International Women's Day
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ESRA EROL
Esra EROL OZBIR (@esraerol23) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
AHU YAĞTU
Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın!
DENİZ AKKAYA
Türkiye'de kadın olmanın zorlukları istatistikleri ile ortada ama dünyaya 800 kere geri gelsem yine yine yine de Allah'ın bir sureti olmanın en güzel kanıtı doruğan bir varlık olmayı seçerdim. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.
Deniz Akkaya (@denizakkayaofficial) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
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