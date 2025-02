Ünlü isimlerle gündeme geldi, mağdur sayısı artıyor: Aquafilling dolgu çılgınlığı! ‘Vücuttan tamamen temizlemek oldukça zor, çünkü…’

Haberin Devamı

Estetik uygulamalarda yaşanan gelişmeler, dolgu malzemelerinin popülaritesini artırdı. Ancak, bu durumun getirdiği sağlık sorunları, kullanıcıların yaşamını olumsuz etkileyebiliyor. Estetik uygulamalarda yaşanan gelişmeler, dolgu malzemelerinin popülaritesini artırdı. Ancak, bu durumun getirdiği sağlık sorunları, kullanıcıların yaşamını olumsuz etkileyebiliyor.



Son günlerde halk arasında ‘Aquafilling’ olarak bilinen ‘poliakrilamid dolguların’ neden olduğu komplikasyonlar, birçok insanın hayatında derin izler bıraktı. Özellikle kalça ve göğüs büyütmek için enjekte edilen madde ‘vücutta yer değiştirince’ onlarca kişi mağdur oldu. Bu durumu yaşayanlardan biri de internet fenomeni Danla Bilic oldu.



‘KALÇAMDAKİ DOLGU KABURGAMA ÇIKTI’



Kullanılan dolgunun vücudunda enfeksiyona neden olduğunu söyleyen Bilic, yaşadığı sıkıntıları ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ adlı YouTube programında anlattı:



“Aquafilling diye bir uygulama bu; vücuda sıkılan dolgu. Dudağına yaptırılanın vücuda yapılan hali. Çok kötü. Vücudum enfekte oldu. Beni hastaneye yatırdılar. Vücutta o dolgular toplandı. Temizleme ameliyatları oldum; hâlâ bitmiş bir süreç değil. Muhtemelen bir kez daha ameliyat olacağım. Deneyimlerime göre söylüyorum; hiçbir insanın kendine Aquafilling denen uygulamayı yaptırmaması gerekiyor. Kaburgama çıktı dolgu, öyle iğrenç bir şey.”







‘ETKİNİN ANINDA GÖRÜLMESİ NEDENİYLE TERCİH EDİLİYOR AMA…’



Aquafilling uygulamasının su kristallerinin teknolojik işlemlerden geçirilerek jel haline getirilmiş hali olduğunu söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Can İlker Demir, “Dolgu olarak vücudun farklı bölgelerinde kullanılıyor. Kalça ve göğüs en sık kullanım alanı olarak söylenebilir. Genel anestezi ihtiyacı olmaması, etkinin anında görülmesi nedeniyle tercih ediliyor. Yine yüz bölgesinde, vücudun çökük olan bölgelerinin düzeltilmesinde de kullanılıyor. İşlem ameliyatsız kalça ve göğüs büyütme olarak piyasada oldukça popüler hale geldi” ifadelerini kullandı.





‘DOLGUYU VÜCUTTAN TAMAMEN TEMİZLEMEK OLDUKÇA ZOR’



BU İŞLEM YASAKLANDI MI?



Aquafilling dolgunun 2022’de yasaklanmasına rağmen halen kullanıldığına dikkat çekiliyor. Gerçekten de yasaklandı mı?

‘GÖĞSE YAPILAN BİR DOLGU KOLTUK ALTINA İLERLEYEBİLİYOR VEYA KALÇAYA YAPILAN BİR İŞLEMDE DOLGU BACAKLARA İLERLEYEBİLİYOR’

Peki, söz konusu maddenin vücuttan temizlenmesi için nasıl bir işlem uygulanıyor?

Bu uygulamanın potansiyel yan etkilerinin asla göz ardı edilmemesi gerektiğine de dikkat çeken Doç. Dr. Can İlker Demir,dedi.Doç. Dr. Demir, şöyle devam etti:“Bir diğer konu ise ülkemizde maalesef orijinallerinden ayırt edilemeyecek düzeyde sahte ürünlerin de var olması. İçeriği tam bilinmeyen bu ürünlerin kullanılması durumunda risk artıyor.Bu soruma “İşlemi yalnızca plastik cerrah, dermotolog ve sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış sertifika sahibi medikal estetik doktorları uygulayabiliyor” cevabını veren Doç. Dr. Can İlker Demir, şu önemli bilgileri paylaştı:-- Ancak günümüzde merdiven altı olarak tabir edilen, ruhsatsız ve işlem yetkisi olmayan kişiler tarafından yapılan uygulamalar, potansiyel riskleri artırıyor. Sağlık Bakanlığı, estetik amaçlı kullanılan ürünlerin takibini sıkı bir şekilde yapıyor. Fakat hastaların, işlem yaptıracakları yerin ruhsat, diploma ve yeterlik belgelerini sorgulamaları gerekir.diyen Doç. Dr. Can İlker Demir, şöyle devam etti:-- Dolgunun yer değiştirmesi nedeniyle tek seansta temizlemek mümkün olamayabiliyor. Bunun anlamı, birden çok ameliyat gerektiğidir. Çünkü çok küçük miktarda dahi dolgu kalırsa, ilerleyen dönemlerde tekrar enfeksiyon ortaya çıkabiliyor. Bu durumda yine çeşitli ilaç tedavileri ve gerekirse cerrahi müdahale gerekebiliyor. Dolgunun yer değiştirmesi sonrası uygulanan yerin dışında farklı bölgelerde de soruna neden olabiliyor.-- Örneğin, göğse yapılan bir dolgu koltuk altına ilerleyebiliyor veya kalçaya yapılan bir işlemde dolgu bacaklara ilerleyebiliyor. Bir diğer durum, cilt altına uygulanan dolgunun kas içine ilerleyerek kas bütünlüğünü bozabilmesi.