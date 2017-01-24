Ünlü İsimlerden Minik Özel Sporculara Destek

Özge Borak, Yusuf Çim ve Ekin Mert Daytmaz, 23 Ocak Pazartesi günü Babylon Bomonti Ada’da düzenlenen dostluk maçında minik özel sporculara destek için bir araya geldiler.

Migros, P&G Türkiye ve Özel Olimpiyatlar Türkiye iş birliği ile ilk kez hayata geçen Minik Sporcular Projesi Mayıs ayında İstanbul’da yürütülen 11 haftalık pilot uygulamadan sonra, aralarında Şırnak, Siirt, Adıyaman ve Erzurum’un da bulunduğu 15 farklı ilde uygulanmaya başlandı. Özel eğitim gereksinimi olan ve olmayan çocukları aynı çatı altında buluşturan Minik Sporcular Projesi’ne destek için 23 Ocak Pazartesi günü ünlü isimler özel bir basketbol dostluk maçı yaptılar. Özge Borak, Yusuf Çim ve Ekin Mert Daytmaz özel sporcular ile birlikte oynadığı basketbol dostluk maçında atılan her basket minik özel çocuklara destek oldu.

“GÖNÜLLÜLERLE BÜYÜYEN BİR PROJE”

Özel Olimpiyatlar Türkiye olarak 33 yıldır engelleri kaldırmak, özel çocukları sosyal hayatın içine çekebilmek ve yaşıtlarıyla kaynaşmalarını sağlamak için çalıştıklarını belirten Özel Olimpiyatlar Türkiye Onursal Başkanı Dilek Sabancı, “2016 yılında dokunduğumuz, hayatında bir fark yarattığımız kişi sayısı 18 bine ulaştı. Aslında biz daha büyük bir aileyiz. 177 ülkede 225 kuruluşla faaliyet gösteren, 4,5 milyon kişiye ulaşan Special Olympics’in bir parçasıyız. P&G Türkiye ve Migros’un iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Minik Sporcular Projesi ile şimdi etki alanımız daha da genişliyor. Projemiz, Doğu Anadolu’yu da saran 15 ile yayılıyor. Minik Sporcular Projesi ile artık 2 yaşından itibaren özel çocuklarımızı aramıza alıyor, önemli beceriler geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri için önemli katkı sunuyoruz. ‘Oyun Birlikte, Hayat Birlikte’ diyerek onlar için yaşamı daha da güzelleştiriyoruz” dedi.

P&G Türkiye olarak özel eğitime gereksinim duyan bireyleri destekleyebilmek için 2004 yılından bu yana Migros ve Özel Olimpiyatlar Türkiye ile özel bir iş birliği içinde olduklarını belirten P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “Bu iş birliğimiz 12’inci yılında yeni ve Türkiye için bir ilk olan projeye dönüştü. Dünyada ‘Young Athletes’ adı ile uygulanan projeyi, ilk kez Türkiye’de de hayata geçirdik. 34 ülkede toplam 74 bin minik özel çocuğu hedefleyen Minik Sporcular Projesi’nin, 2-7 yaş arasındaki minik özel çocukların sporla hayatının nasıl değişebileceğini gösterebilmesi anlamında oldukça önemli olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Özel Olimpiyatlar Projesi ile 12 yılda 5.500 özel gencin spor ile tanışmasına olanak sağlandığını ifade eden Migros Ticaret A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarlama Direktörü Aysun Zaman, “Bizi son derece mutlu eden bir çalışmaydı. 8 milyon Migros müşterimizin değerli destekleri ile proje çok önemli yol kat etti. Gençlerimizin ülkemize getirdikleri madalyalarla gurur duyduk. Geçtiğimiz yıl ilk çalışmalarına başladığımız Minik Sporcular projesi ile de bu kez 2-7 yaş arasında özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın gelişimlerine tanık olma mutluluğu yaşayacağız. Bu projeye, kampanya dönemlerinde Migros Mağazalarından P&G ürünleri alarak katkı sağlayan tüm müşterilerimize, proje ortakları olarak teşekkür ediyoruz” dedi.