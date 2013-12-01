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Ünlü isimler objektif karşısında
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Aykut Bozan’ın “Affedilmeyenler” sergisi Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'nde!

Aykut Bozan’ın sokak ve insan konulu fotoğraf çalışmalarının yer aldığı “Affedilmeyenler” sergisi 3 – 28 Aralık tarihleri arasında Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi’nde sanatseverler ile buluşuyor.

Dünyaca ünlü markaları objektifine yansıtan Aykut Bozan’ın Sokak ve İnsan temalı fotoğraf çalışmalarının ilk kişisel sergisi Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliği ve Parkturk’ün sponsorluğunda hayata geçiyor. Sergi kapsamında İstanbul’un sokakların da yaşayan evsiz insanlara karşı salt acıma duygusunu ön plana çıkarmak yerine hayatın rutini içerisinde sıradanlaşarak yok olan veya giderek eksilen duyguları karelerine yansıtan Bozan’a bu fotoğraf çalışması kapsamında tiyatro ve televizyon dünyasının önemli isimleri destek veriyor.

Aralarında; Nefise Karatay, Engin Hepileri, Ragıp Savaş, Nurseli İdiz, Hakan Yılmaz, Cengiz Bozkurt, Musa Uzunlar, Haldun Boysan, Aslıhan Gürbüz, Begüm Birgören, Barış Atay, Murat Serezli, Timur Acar, Kerem Kupacı, Barış Çelikol, Çisil Oral ve Doğukan Manço’nun bulunduğu isimler sokak ve insan temalı ‘Affedilmeyenler’ adlı sergi kapsamında bir günlerini sokakta geçirdi.

Beyoğlu ilçesine İstanbul’un en büyük ticari otopark yatırımını hayata geçirmeye hazırlanan Parkturk’ün sponsorluğunda ve Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek ‘Affedilmeyenler’ sergisi 03-28 Aralık 2013 tarihleri arasında Beyoğlu Belediyesi Sanat Galeri’sinde gezilebilir.

Tarih: 3 – 28 Aralık 2013

Yer: Beyoğlu Sanat Galerisi

Musa Uzunlar

Ünlü isimler objektif karşısında

Doğukan Manço

Ünlü isimler objektif karşısında

Nurseli İdiz

Ünlü isimler objektif karşısında

Ragıp Savaş

Ünlü isimler objektif karşısında

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