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Ünlü isimler nereli?

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Ünlü isimler nereli?
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Sanat camiasının tanınmış isimlerinin memleketlerini biliyor musunuz?

İşte, hemen hemen her gün ekranda gördüğünüz sanatçıların memleketleri…

Kıvanç Tatlıtuğ – Adana

Ünlü isimler nereli

Fahriye Evcen – Samsun

Ünlü isimler nereli

Ece Erken – Samsun

Ünlü isimler nereli

Filiz Ahmet – Makedonya

Ünlü isimler nereli

Gökçe Bahadır – İstanbul

Ünlü isimler nereli

Berk Oktay – Ankara

Ünlü isimler nereli

Ezgi Mola – İstanbul

Ünlü isimler nereli

Tuğçe Kazaz – Balıkesir

Ünlü isimler nereli

Kenan İmirzalıoğlu – Ankara

Ünlü isimler nereli

Kutsi – Malatya

Ünlü isimler nereli

Rıza Kocaoğlu – İzmir

Ünlü isimler nereli

Rojda Demirer – Diyarbakır

Ünlü isimler nereli

Şükran Ovalı – İzmir

Ünlü isimler nereli

Gupse Özay – İzmir

Ünlü isimler nereli

İrem Sak – Sivas

Ünlü isimler nereli

Cansu Dere – İzmir

Ünlü isimler nereli

Ebru Akel – İzmir

Ünlü isimler nereli

Nurgül Yeşilçay – Afyon

Ünlü isimler nereli

Murat Yıldırım – Konya

Ünlü isimler nereli

Erkan Petekkaya – Diyarbakır

Ünlü isimler nereli

Cem Yılmaz – Sivas

Ünlü isimler nereli

Kenan Doğulu – Gaziantep

Ünlü isimler nereli

Berrak Tüzünataç – Yalova

Ünlü isimler nereli

Teoman – Giresun

Ünlü isimler nereli

Seda Sayan – Tokat

Ünlü isimler nereli

İclal Aydın – Nevşehir

Ünlü isimler nereli

Kerem Cem – Muğla

Ünlü isimler nereli

Yağmur Atacan - Gaziantep

Ünlü isimler nereli

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