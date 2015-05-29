Ünlü isimler nereli?
Sanat camiasının tanınmış isimlerinin memleketlerini biliyor musunuz?
İşte, hemen hemen her gün ekranda gördüğünüz sanatçıların memleketleri…
Kıvanç Tatlıtuğ – Adana
Fahriye Evcen – Samsun
Ece Erken – Samsun
Filiz Ahmet – Makedonya
Gökçe Bahadır – İstanbul
Berk Oktay – Ankara
Ezgi Mola – İstanbul
Tuğçe Kazaz – Balıkesir
Kenan İmirzalıoğlu – Ankara
Kutsi – Malatya
Rıza Kocaoğlu – İzmir
Rojda Demirer – Diyarbakır
Şükran Ovalı – İzmir
Gupse Özay – İzmir
İrem Sak – Sivas
Cansu Dere – İzmir
Ebru Akel – İzmir
Nurgül Yeşilçay – Afyon
Murat Yıldırım – Konya
Erkan Petekkaya – Diyarbakır
Cem Yılmaz – Sivas
Kenan Doğulu – Gaziantep
Berrak Tüzünataç – Yalova
Teoman – Giresun
Seda Sayan – Tokat
İclal Aydın – Nevşehir
Kerem Cem – Muğla
Yağmur Atacan - Gaziantep
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