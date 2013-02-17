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Ünlü isimler bu oyunda buluştu

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Ünlü isimler bu oyunda buluştu
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Moliere’in baş yapıtı Tartuffe perde açıyor.

2 Eylül’de başlayan provalarda uyarlama metni, oyuncuların ve reji ekibinin ortak çalışmasıyla ortaya çıkan oyun, kırıp dökmeden çok eğlendirmeyi amaçlıyor.

Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi, İstanbul Halk Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Bezirgân” isimli oyuna ev sahipliği yapacak. Ünlü oyun yazarı, Moliere’in başyapıtı Tartuffe’ün yepyeni bir uyarlaması olarak sahneye konulan oyunda “Tartuffe’ün kim olduğunu biliyoruz ama peki nereden çıktı bu Tartuffe? Nasıl oldu da girdi hayatlarımıza; talan etti her şeyi?” sorularına yanıtlar aranıyor. Provalardaki doğaçlamalarla şekillenen oyunun yönetmenliğini Yıldıray Şahinler üstleniyor.

Oyunda Cem Davran, Erkan Can, Şebnem Bozoklu, Bahtiyar Engin, Faruk Akgören, Aytek Önal, Selin Yenici, Selim Can Yalçın ve Ali İl rol alıyorlar.
 
Oyunun programı

24 Şubat Cumartesi 20:30 - Bursa Tayyare Kültür Merkezi, Bursa

25 Şubat Cumartesi 20:30 - KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi, İstanbul

4 Mart Cumartesi 20:30 - Caddebostan Kültür Merkezi, İstanbul

www.biletix.com

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