Ünlü Instagram annelerinin paylaştığı kareler!
Ünlü anneler ve çocuklarının birbirinden güzel Instagram kareleri...
AYŞE ARMAN
Ayşe Arman kızıyla birlikte tekrar İstanbul'a dönüşünü paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu. Fotoğrafın altına ''Yürüyelim, sonra kocaman bir dondurma yiyelim diyoruz'' notunu düştü.
Ayse ARMAN (@armanayse) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
AYŞE KUCUROĞLU
Ayşe Kucuroğlu da çocuklarıyla birlikte güzel havanın tadını çıkaran annelerden. Beş çocuk annesi olan Kucuroğlu, çocuklarıyla açık havada vakit geçirmekten çok hoşlanıyor anlaşılan!
ŞEYMA SUBAŞI
Şeyma Subaşı Instagram'ın en genç annelerinden. Kızı ile paylaştığı tüm fotoğraflar çok beğeniliyor, tıpkı bu fotoğraf gibi!
Seyma Subasi (@seymasubasiofficial) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
ÇAĞLA ŞİKEL
Çağla Şikel nerede olursa olsun çocuklarıyla anın tadını çıkarıyor. Bu sefer basketbol sahasında yaptıkları pikniklerini bu güzel kareye sığdırmış.
cagla Sikel (@cakobel79) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
DEMET AKALIN
İsteyerek ya da değil eğer anneyseniz ölümsüzleştirdiğiniz her karede çocuğunuzdan bir parça oluyor. Demet Akalın'ın fotoğrafına arkası dönük de olsa Hira'nın dahil olması gibi...
DEMET AKALIN (@demetakalin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
ECE ERKEN
Bahar havalarının güzel güneşinden faydalanmadan olmaz! Ece Erken de yayından gelir gelmez bahar güneşini oğluyla değerlendirmiş.
İVANA SERT
Oğlunun yaptığı sunumu çok beğenen İvana Sert, gurur dolu bu fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
IŞIN KARACA
Annelerin günaydını, iyi geceleri hep çocuklarıyla... Işın Karaca, kızı ile birlikte günaydın mesajını Instagram hesabından paylaşmış ne kadar da doğallar!
Işın Karaca (@isinkaraca) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
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