Ünlü bağışıklık doktoru öve öve bitiremedi... Tarçın ve yıldız anasonla bir araya gelince çok etkili

The Telegraph gazetesi, İngiltere'nin alanında en tanınmış uzmanlarından beşine, kendilerini iyi hissetmediklerinde başvurdukları tedavileri ve rahatlatıcı yiyecekleri sordu. İşte uzmanların yorumları...

Beslenme Araştırmaları Uzmanı Dr. Idrees Mughal

Kendimi iyi hissetmediğimde, süper gıdalara odaklanmıyorum çünkü gerçekte süper gıda diye bir şey yok. Onun yerine enerji ve sıvı seviyemi yüksek tutmaya çalışıyorum. Favorim tavuklu mısır çorbası. Bu biraz nostaljik bir tercih çünkü küçükken annem ve teyzelerim kışın bana bunu yaparlardı.

Bazen canım çilekli veya karpuzlu jöle çekiyor. Aslında vücudumun buna ihtiyacı yok ama tadını seviyorum. Üstelik jöleyi buzdolabından çıkardığınızda oldukça ferahlatıcı oluyor ve susuzluğu gideriyor. Ayrıca boğazınızda sürekli bir mukus hissi uyandırıyor ve ağrıyı hafifletiyor. Boğaz ağrısını hafifletmek için içine biraz bal eklediğim ılık nane çayı da içiyorum. Nane aynı zamanda kabızlığa da iyi geliyor.

Mide rahatsızlığından kurtulmaya çalıştığım zamanlarda ilk olarak çok soğuk süt eklediğim mısır gevreği yiyorum. Bu karışım hasta olduktan sonra tekrar yemek yemeye başlamak için çok uygun bir seçim. Ek olarak tahıl gevreklerinin çoğu zenginleştirilmiş olduğundan, bol miktarda besin almak için kolay bir yol. Çok iştahlı olmasanız da bir kase gevreği midenize indirebiliyor ve bu esnada biraz protein, biraz da yağ alıyorsunuz. Lif oranı düşük olduğundan kolayca sindiriliyor ama bolca da enerji veriyor.

İştahım geri geldikçe, bağırsak bakterilerimin geri dönüşüne yardımcı olmak için ekşi mayalı kızarmış ekmek yiyorum. Ekşi maya teoride iyileşmeyi hızlandırabiliyor. Ayrıca mideyi yormayan ve vücudumun onarılmasına ve iyileşmesine yardımcı olan iyi bir protein kaynağı olan haşlanmış yumurta da tercihlerim arasında yer alıyor.

Emekli Meme Kanseri Cerrahı Dr. Liz O'Riordan

Kendimi kötü hissetmeye başlar başlamaz, çayı ve suyu bırakıp sıcak meyve suyu konsantresi içmeye başlıyorum. Kendimi kötü hissettiğimde suyun tadı bana pek hoş gelmiyor. Bu nedenle sıcak meyve suyu sıvı alımımı yüksek tutmak için harika bir yol.

Hazır satılan smoothie'leri de içiyorum. Hem tatları çok iyi hem de kendinizi kötü hissettiğinizde ve kendi içeceğinizi hazırlamakla uğraşmak istemediğinizde bol miktarda meyve ve sebze almanın iyi bir yolu.

C vitamini için bol bol portakal ve elma yiyorum. Çok sağlıklı şeyler yerine üzerine limon peltesi sürülmüş kızarmış ekmek gibi karbonhidratlı ve rahatlatıcı yiyecekleri tercih ediyorum. Kendi ekşi mayalı ekmeğimi yapıyorum O kadar harika oluyor ki fırından yeni çıktığında bir kilo bile yiyebilirim. Ekli mayalı ekmek bağırsaklarıma da fayda sağlıyor. Bu da benim için önemli çünkü kimchi, lahana turşusu veya fermente kombucha gibi probiyotik yiyecekleri hiç sevmiyorum. Lif almak için de brokoli ve karnabaharı ıspanak ve mısırla birlikte kavurup yemeyi tercih ediyorum.

Mide rahatsızlığından kurtulmaya çalışıyorsam, sade bagel veya pirinç ya da çikolatalı tahıl gevreği yiyorum. Çikolatalı süt bana çocukluğumu hatırlatıyor, bu yüzden çok rahatlatıcı geliyor.

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Alan Desmond

Grip veya soğuk algınlığı geçirdiğimden endişeleniyorsam, bağırsakları yormayan ve bağışıklık sistemimi destekleyen tam bitkisel gıdalara odaklanıyorum.

“Bir gastroenterolog olarak, bağışıklık sistemimizin yaklaşık yüzde 70'inin bağırsaklarda bulunduğunu biliyorum. Dolayısıyla yediklerimiz sağlığımız açısından gerçekten önemli. Bu nedenle, sıcak sebze çorbaları veya baklagil içeren tencere yemekleri tercih ediyorum. Çözünebilir lif ve dışkıyı hacimlendiren çözünmez lif açısından zengin çilek veya kivi gibi taze meyveleri de atıştırmalık olarak tüketiyorum.

Ev yapımı mercimek veya havuç çorbası tercih ediyorum. Et suyu yerine sebze suyu kullanıyorum. Çorbaya zencefil, zerdeçal ve karabiber gibi baharatlar da ekliyorum. Böylece mideyi ısıtan bir çorba oluyor. Hastalara tavuk çorbası içmeleri tavsiye edilir ama tavuk çorbasının sihirli bir özelliği bulunmuyor. Araştırmalar, grip ile mücadelede fayda sağlayan unsurların daha çok bitkisel bileşenlerden, yani çorbada bulunan sarımsak, soğan, baharatlar ve sebzelerden geldiğini gösteriyor.

Çocukluğumdan beri sıcak, tatlı limonlu içecekleri çok seviyorum. Tabii o zamanlar beni iyileştirenin C vitamini olduğunu bilmiyordum ama hala ara sıra şekerli limon çayı içmeye devam ediyorum.

Midemi etkileyen ve kusmama yol açan bir virüs kaptıysam, iyileştikten sonra mideyi biraz daha rahatlatmak için çözünür lif açısından zengin yiyecekler tercih ediyorum. Süt ürünlerinden ziyade daha kolay sindirilen soya sütü ile hazırlanmış, rahatlatıcı bir kase yulaf ezmesi ilk aklıma gelen örnek. Ekstra tatlılık versin diye içine biraz mideyi rahatsız etmeyecek şekilde haşlanmış elma ekliyorum. Kendimi biraz daha lif almaya hazır hissettiğimde, yulaf lapasına fıstık ezmesi veya fındık, ceviz veya keten tohumu da ekliyorum.

Gerçekten bitkin hissediyorsam ve hızlı bir şekilde tatlı bir şeyler yemem gerekiyorsa, birkaç adet hurma, çok kaliteli bir bitter çikolata ve biraz fıstık ezmesi alıp hepsini püre yapıyorum. Bu size verebileceğim en iyi tarif.

Aile Tıbbı Uzmanı Dr. Philippa Kaye

Bağırsak kanseri tedavisi gördüğüm dönemde kolonumun alt kısmı ve rektumum alındığı için, ön rezeksiyon sendromu ile yaşıyorum. Ön rezeksiyon sendromu, bir saat içinde sekiz kez tuvalet ihtiyacı hissetme, aniden tuvalet ihtiyacı hissetme veya bağırsakları hiç kontrol edememe gibi belirtilere neden oluyor.

Hastalandığımda, özellikle de ateşimin çıktığı durumlarda, ön rezeksiyon sendromu daha da alevleniyor. Bu yüzden ilk yaptığım şey hemen çok düşük lifli bir diyete geçmek oluyor. Daha fazla meyve ve sebze yemek yerine beyaz ekmek, beyaz pirinç ve elma püresi yiyorum. Bu durum kulağınıza sağlıklı tavsiyelerin tam zıddı gibi gelebilir ama benim için doğru olanın bu olduğunu biliyorum. Ayrıca, doktorumun reçete ettiği kalori takviyelerinin miktarını da artırmam gerekebiliyor. Beslenmemin büyük bir kısmını hala bu takviyeli içecekler oluşturuyor ve genelde hasta olduğumda bunların miktarını artırmam gerekiyor. Ayrıca bol bol limonlu ve ballı içecekler tüketiyorum. Böylece hem tadı güzel hem de bana enerji ve vitamin sağlayan bir şey içmiş oluyorum.

Çocuklarım hasta olduğunda portakal, elma ve üzüm gibi meyveleri doğrayıp birkaç bisküviyle birlikte bir tabağa koyuyor ve odalarına götürüyorum. Ben küçükken annem de aynı şeyi yapıyordu ve bu beni çok rahatlatıyordu. Bu tabak bir anda yatağımın yanında ya da masamın üzerinde beliriyordu ve sadece vitamin ve mineral almama yaramıyor, birilerinin benimle ilgilendiğini de hissettiriyordu.

Bu rahatlama hissini aradığım için, kendimi iyi hissetmediğimde hemen çocukluğumdan beri yediğim şeylere koşuyorum. Örneğin ilk kanser ameliyatımdan önceki gece, başıma ne geleceğini ve sonrasında ne yiyebileceğimi bilmediğim için yemek olarak tavuk nugget ve ketçap istemiştim. Ruhumu besliyordum.

İmmünoloji Uzmanı Dr. Jenna Macciochi

Kendimi iyi hissetmediğimde vazgeçilmezim çorba çeşitleri. Dondurucumda her zaman 24 saat boyunca yavaş pişiricide pişirdiğim tavuk suyu bulunuyor. Tavuğu pişirirken soğan, sarımsak, havuç, kereviz ve kekik, biberiye gibi otlar ekliyorum. Bu lezzetli tavuk suyunu süzüp porsiyonlara ayırıyorum. Hasta olduğumda ya doğrudan tavuk suyunu ısıtıp içiyorum ya da kış sebzelerini zerdeçal, zencefil ve çeşitli otlar ile hızlıca kavurup et suyuyla karıştırıyorum.

Bol miktarda mevsim sebzesini hızlıca tüketmek için çorba, harika bir yöntem. Çorbalarımda özellikle bağışıklık uzmanlarının "enfeksiyon önleyici vitamin" olarak nitelendirdiği bitkisel beta karoten içeren kabak ve balkabağı gibi turuncu ve kırmızı sebzeleri tercih ediyorum.

Solunum yolu veya sindirim sistemi enfeksiyonum olduğunda, her ikisinde de bulunan mukoza zarının sağlığını destekleyen ve bu bariyerler iltihaplandığında çok yatıştırıcı olan hatmi çiçeği çayı içiyorum.

Soğuk algınlığına karşı mürver şurubunu da çok seviyorum. Mürver şurubu çok eskiden beri kullanılan bir soğuk algınlığı ve grip ilacı. Ben İskoçya'da büyüdüm. Çocukken annem her yıl sonbahar başlarken bol miktarda mürver şurubu hazırlardı. Biri hastalandığında ilacı dolapta hazır olurdu.

İskoçya'da mürver meyvesinin zamanı ağustos sonundan ekim ayına kadar. Ben de o tarihlerde mürver meyvesi toplayıp kışa hazırlık yapıyorum. Yapılışı da çok basit: Meyveleri ocakta antiviral özelliklere sahip olan kış baharatları tarçın ve yıldız anasonla birlikte pişiriyorum.

Mürver, C vitamini açısından zengin olmanın yanı sıra C vitamininin etkisini artıran flavonoidler de içeriyor, bu yüzden süper gıda kategorisinde değerlendiriliyor. Şurubu çok lezzetli oluyor. Geleneksel kullanımı soğuk algınlığı belirtileri ortaya çıkmaya başladığında bir kaşık dolusu mürver şurubu içmek şeklinde. Ancak ben bu şurubu yoğurda, yulaf ezmesine veya smoothie'lere de ekliyorum. Güzel, ekşi bir meyve tadı var. Bu yüzden birçok tarife gayet güzel uyum sağlayabiliyor.