Ünlü Astrolog Şenay Yangel sorularınızı yanıtlıyor!

Astroloji ile ilgili merak ettiğiniz, aklınıza takılan onlarca soruyu canlı olarak Astrolog Şenay Yangel'e sormak ister misiniz? Astroloğumuz bu haftadan itibaren her hafta belirlediğimiz konu dahilinde Google Hangouts programı üzerinden sizlerden gelen sorulara yanıt verecek.

Bu haftaki konumuz kadın erkek burç uyumları ve aşk hayatları... Bu konu ile ilgili merak ettiklerinizi 23 Eylül Salı günü saat 14.00 -14.30 arası sorabilirsiniz.

Google Hangout programına canlı olarak katılıp sorunuzu gönderebilmeniz için yapmanız gerekenler şöyle :

Hangouts görüşmesine katılmak için öncelikle eğer yoksa bir gmail hesabı almalısınız. Ardından Google Plus hesabı oluşturmalısınız. Bu hesabı oluşturmak için tıklayın!

Hesabınızı oluşturduktan sonra aşağıdaki linkten Hangouts’u indirin ve bilgisayarınıza kurun.

www.google.com.tr/hangouts

Canlı yayına katılmak ve soru sormak için tıklayın!