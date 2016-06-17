Ünlü annelerin sosyal medyada karne paylaşımları
Çocuklarının okuldaki son günlerinde bol bol fotoğraf çektiler.
ESRA EROL
Yılsonu #veda
Esra EROL OZBIR (@esraerol23) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
CEYDA DÜVENCİ
Bugün mezun oluyoruzzZZZZZ... Çığlık çığlığaaa okulaaaa…
Ceyda Düvenci (@ceydadvenci) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
PINAR ALTUĞ
Karnemizi aldikkk, yasasin tatillll. Sevgili ogretmenlerimiz sizi cooookkk seviyoruzzz…
Pinar Altug Atacan (@pinaraltugatacan) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
AYŞE KUCUROĞLU
Simdi tatil vakti!
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