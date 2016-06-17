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Ünlü annelerin sosyal medyada karne paylaşımları

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Ünlü annelerin sosyal medyada karne paylaşımları
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Çocuklarının okuldaki son günlerinde bol bol fotoğraf çektiler.

ESRA EROL

Yılsonu #veda

Yılsonu #veda

Esra EROL OZBIR (@esraerol23) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

CEYDA DÜVENCİ

Bugün mezun oluyoruzzZZZZZ... Çığlık çığlığaaa okulaaaa…

Ceyda Düvenci (@ceydadvenci) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

PINAR ALTUĞ

Karnemizi aldikkk, yasasin tatillll. Sevgili ogretmenlerimiz sizi cooookkk seviyoruzzz…

Pinar Altug Atacan (@pinaraltugatacan) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

AYŞE KUCUROĞLU

Simdi tatil vakti!

Ayse (@aysekucuroglu) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

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