Ünlü annelerin çocuklarıyla en güzel paylaşımları!

ESRA EROL

Esra Erol, oğulları kucağındayken oldukça keyifli ve neşeli görünüyor…

Esra EROL OZBIR (@esraerol23) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 30 Nis 2016, 15:26 PDT )

TUBA ÜNSAL

Tuba Ünsal nasıl kilo verdiğini samimi bir şekilde ifade etmiş…

Tuba nasıl formunu koruyorsunİşte böyle her ortamda spor yaparak. Ağırlıklarım sırasıyla Civan, Sare, Leyla @tubaunsal tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 1 May 2016, 08:25 PDT )

GÜLBEN ERGEN

Gülben Ergen çocuklarıyla hafta sonu keyfi yapıyor.

Gülben Ergen Çelik (@gulben123) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 26 Nis 2016, 11:23 PDT )

DEMET AKALIN

Demet Akalın, konserleri başlamadan önce keyifli bir tatil yaparak enerji depolamış…

DEMET AKALIN (@demetakalin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 27 Nis 2016, 21:57 PDT )

ECE ERKEN

Ece Erken ve oğlu Eymen de yazı erken getirenlerden…

EE Ece Erken (@eceerken) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 30 Nis 2016, 03:19 PDT )

ŞEYMA SUBAŞI

Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa, annesinin güzelliğine şimdiden özeniyor gibi duruyor…

Melisa hanim kosup poz vermezse olmaz anne gibi dimi? Anne gibi... #timetosleep Seyma Subasi (@seymasubasiofficial) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 5 May 2016, 22:22 PDT )

EBRU ŞALLI

Ebru Şallı ve oğlundan yayın öncesi tatlı bir poz...

Ebru Salli (@ebrusalli) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 23 Nis 2016, 06:04 PDT )

PELİN KARAHAN

Pelin Karahan, oğluyla olan eski bir fotoğraf paylaşarak herkesin Anneler Günü’nü kutladı. Altına da bu notu düştü: "Tüm annelerimizin anneler gününü kutlarım.