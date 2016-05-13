Ünlü annelerin çocuklarıyla en güzel paylaşımları!
Ünlü anneler çocuklarıyla en son hangi paylaşımı yaptı?
ESRA EROL
Esra Erol, oğulları kucağındayken oldukça keyifli ve neşeli görünüyor…
Esra EROL OZBIR (@esraerol23) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
TUBA ÜNSAL
Tuba Ünsal nasıl kilo verdiğini samimi bir şekilde ifade etmiş…
Tuba nasıl formunu koruyorsunİşte böyle her ortamda spor yaparak. Ağırlıklarım sırasıyla Civan, Sare, Leyla
@tubaunsal tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
GÜLBEN ERGEN
Gülben Ergen çocuklarıyla hafta sonu keyfi yapıyor.
Gülben Ergen Çelik (@gulben123) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
DEMET AKALIN
Demet Akalın, konserleri başlamadan önce keyifli bir tatil yaparak enerji depolamış…
DEMET AKALIN (@demetakalin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
ECE ERKEN
Ece Erken ve oğlu Eymen de yazı erken getirenlerden…
Ece Erken (@eceerken) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
ŞEYMA SUBAŞI
Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa, annesinin güzelliğine şimdiden özeniyor gibi duruyor…
Melisa hanim kosup poz vermezse olmaz anne gibi dimi? Anne gibi... #timetosleep
Seyma Subasi (@seymasubasiofficial) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
EBRU ŞALLI
Ebru Şallı ve oğlundan yayın öncesi tatlı bir poz...
Ebru Salli (@ebrusalli) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
PELİN KARAHAN
Pelin Karahan, oğluyla olan eski bir fotoğraf paylaşarak herkesin Anneler Günü’nü kutladı. Altına da bu notu düştü: "Tüm annelerimizin anneler gününü kutlarım.
Pelin Karahan (@hellopelin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
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