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Ünlü anneler ve çocuklarının keyifli görüntüleri!

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Ünlü anneler ve çocuklarının keyifli görüntüleri!
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Bu hafta Instagram hesaplarında bakın neler paylaştılar?

Sunucu Ece Erken; bebeği Eymen ve yakın arkadaşının olduğu yazdan kalma birkaç fotoğrafı kolaj yaparak paylaştı.

bugün günlerden selinişko mutlu yıllar güzel anne,oğluşunla ve eşinle nice mutlu yıllara inşallah,sırf doğumgününe katılabilmek için şimdi uyuyacağım akşam görüşürüz @selinutkan (yazdan kalma unutulmaz fotolarımız,çeşmede yenilerini eklememiz lazım)

Ece Erken (@eceerken) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Ayşe Kucuroğlu, çocukları ile birlikte çektirdiği bu sevgi dolu fotoğrafı Instagram hesabına yükledi.

Waiting for the school time! #now #anitibariyle #kids #morning #colors

Ayse (@aysekucuroglu) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Demet Akalın kızı Hira'nın bu fotoğrafını "Bebek'te 3-5 tur atarım" notu ile Instagram hesabına yükledi.

Bebekte 3 5 tur atarim

DEMET AKALIN (@demetakalin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Gülben Ergen, oğlu Atlas'ın uyumadan hemen önceki bu sevimli karesini paylaştı.

pazar günümüz bitti melek oğlum...

Gülben Ergen Çelik (@gulben123) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Deniz Akkaya’nın çekim sonrası kızı ile çektiği selfie...

Çekim bitti,Karakoy bizimdir

Deniz Akkaya (@denizakkayaofficial) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Tuba Ünsal, kızı Sare ile Tayland tatilinden bir kare paylaştı.

#tbt Tayland Koh Pangan'da şelalede çocuk transferi Hayatımızdaki en büyük lüks seyahat etmek. Bizim gibi Tayland'a Sri Lanka'ya gitmenize de gerek yok, ya da Tur bakın, Turlarla dünyayı dolaştım ben. Hiç olmadı çıkın dağa bayıra, çimene. Biz Sultanahmet'e bile tatile gittik Çocuk bu anlamıyor İstanbul içi mi dışı mı, tatil mi tatil. Uzaklığın pek bir önemi yok. Mevzu dünyanızı genişletmek, onlara başka bakış açıları sunmak, birlikte eğlenmek. İşte yarattığınız bu dünyalarla çocuk büyütmek şahane bir şey Şükür şükür

@tubaunsal tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Şeyma Subaşı, kızının kulaklık ile imtihanını bu sevimli fotoğrafla sergiledi.

Kulaklık yanaklarını sıkıştırdıı bal yanaksın bal

Seyma Subasi (@seymasubasiofficial) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Ivana Sert, oğlunun başarısını bu fotoğrafla gösterdi…

Atesim harika tanitim yapti , ellerinize saglik #sultanahmet #ayasofya

Ivana (@ivanasert) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Özlem Yıldız ve oğlundan sevimli bir kare…

#tbt #küçükadamım #ellerimizhiçayrılmasın

Özlem YILDIZ (@ozlemyldz_) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Meryem Üzerli’nin kızı Lara, spor aletinin üzerinde çikolata yerken oldukça tatlı görünüyor…

eating chocolate on the crosstrainer My Girl Cikolatayi spor aletinin üstünde yiyor

meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Esra Erol, çocuklarının birbirine olan düşkünlüğünü bu fotoğrafla gösteriyor…

Hayat bu kadar #AbiKardeş

Esra EROL OZBIR (@esraerol23) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

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