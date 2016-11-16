Ünlü anneler ve çocukları sanatla buluştu

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Mutluluğun bir yolunun da sanattan geçtiğine inanan Yıldız Holding, Ülker Çocuk Sanat Atölyesi’ni bu yıl Contemporary İstanbul’da gerçekleştiriyor. Bu etkinlik kapsamında 5 Kasım Cumartesi günü iş ve sanat dünyasının tanınmış anne ve çocukları Ülker Çocuk Sanat Atölyesi’ne katıldı. pladis Türkiye MENA& CA Kurumsal İletişim Genel Müdürü Hande Ertan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Sibel Arna, Ebru Akel, Tuğba-Şeyda Coşkun, Ayşe Ferhangil, Ayşe Kucuroğlu, Elif Cığızoğlu gibi ünlü isimler çocuklarıyla beraber katıldı. Ünlü annelerin çocukları kendileri için düzenlenen atölyelerde keyifli vakit geçirdiler. Atölyeye katılan çocuklar bu yıl birden fazla genç sanatçıyla çalışma fırsatı buldu.

Sanatçılarla “Bi Dünya Atölye” başlığı altında gerçekleşen atölyeler kapsamında Ressam Enis Malik Duran, Heykeltıraş Gülen Eren Duran, Ressam Mevce Dilara Toprak, İllüstratör Erhan Cihangiroğlu, Baskı sanatçısı Merve Turan, Ressam Melisa King, Ressam ve Enstelasyon Sanatçısı Didem Erbaş, Ressam Elvan Ekren Kızıltunç, Performans sanatçısı Dila Yumurtacı, çocuklarla beraber onların yaratıcılıklarını tetikleyen ve hayal güçlerini özgür kılan atölye çalışmalarını hayata geçirdi.

Sanatçı atölyelerinin yanı sıra, atölye alanında çocuklar kukla tasarımı ve serbest boyama duvarı gibi sanat çalışmaları da gerçekleştirdi.

Bu atölye çalışmaları kapsamında sanal gerçeklik düzleminde üç boyutlu çizimler yapmayı mümkün kılan yeni nesil bir fırça olarak da bilinen Tilt Brush’ı da atölyeyi ziyaret eden çocuklar aynı zamanda

gözlemleme fırsatını yakaladı.

Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 14.000 çocuğu sanatla buluşturan Ülker Çocuk Sanat Atölyesi, her geçen yıl daha zengin içeriklerle daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Uluslararası sanat fuarlarında, Yıldız Holding’in desteklediği sergilerde, Ülker Futbol Köyleri’nde ve Ülker Çocuk Sinema Şenliği gibi çeşili etkinliklerde gerçekleştirilen atölye, çocukları geçmişte Burhan Doğançay, Hüsamettin Koçan gibi tanınmış sanatçılarla da buluşturmuştu.