Ünlü anneler ve çocukları Instagram’da!
Ünlü anneler ve çocuklarının birbirinden güzel ve renkli fotoğrafları...
ECE ERKEN
Ece Erken, oğlu Eymen ile bu sevimli kareyi paylaştı. Altına "Erkek arkadaşımla geziyorum" diye esprili bir not düştü.
Ece Erken (@eceerken) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
DENİZ AKKAYA
Deniz Akkaya, kızı ve kendisiyle ilgili kırıcı yorumlar yapan takipçilerine ateş püskürdü:
"Kadın olmak,incelik ve zarafet,şefkat demekti bir zamanlar.ama görüyorum ki kadınlara bu ülkede şiddet uygulayan,çocukları taciz eden erkekler değil onları yetiştiren annelerin kötü kalpleri. Evet kızım bana benzemiyor çünkü babasının kopyası,yada bende çok estetik var.peki bunu üşenmeden,dert edinip,iş edinip yazanda sadece sadece habis,mutsuz,ilgi görmemiş taciz edilmiş dövülmüş bir çocuğun yetişkinlige yansıması var.keske kızım kadar iyi kalpli kızım kadar şefkatli ve melek olsanız ama siz o treni çoktan kaçırmışsıniz..."
ŞEYMA SUBAŞI
Şeyma Subaşı ve kızı Melisa gezmelerde!
Seyma Subasi (@seymasubasiofficial) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
PELİN KARAHAN
Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay ve dünyalar tatlısı oğlu Ali Demir, ünlü oyuncuya salata yaparak mutfakta yardımcı oluyor.
Mutfakta anneye yardım başladı @bedriguntay @alidemirguntay
Pelin Karahan (@hellopelin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
ÇAĞLA ŞİKEL
Manken Çağla Şikel, oğulları Kuzey ve Uzay ile bir örnek giyindiği bu kareyi "Aşklarım" notuyla paylaştı.
cagla Sikel (@cakobel79) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
AYŞE KUCUROĞLU
Ayşe Kucuruğlu küçük kızı Selma ile aynı karede...
Ayse (@aysekucuroglu) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
TUBA ÜNSAL
Tuba Ünsal'ın kızı Sare, sabah kahvaltısını bu sevimli köpek ile paylaşıyor.
Tanıştırıyım Kıpkıp Sare'nin yancısı. Sabah menumüzde Kalpli tost ve içine çaktırmadan keten tohumu,muz ve balı karıştırdığım süt. Günaaaydın gece uykusunu alamadan çocuğunu servise geçiren anne⭐️⭐️
@tubaunsal tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
GÜLBEN ERGEN
Şarkıcı Gülben Ergen, oğullarıyla beraber çektirdiği bu sıcak kareyi paylaştı.
Gülben Ergen Çelik (@gulben123) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
ESRA EROL
Esra Erol ve büyük oğlu Ali Demir aynı karede... Ünlü sunucu fotoğrafın altına "Annesinin bal böceği" yazdı.
Esra EROL OZBIR (@esraerol23) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
MERYEM UZERLİ
Meryem Uzerli'nin sevimli kızı Lara ile Instagram'a yüklediği bu kareye binlerce yorum ve beğeni geldi.
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