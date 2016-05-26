Ünlü anneler ve çocukları Instagram’da!

ECE ERKEN

Ece Erken, oğlu Eymen ile bu sevimli kareyi paylaştı. Altına "Erkek arkadaşımla geziyorum" diye esprili bir not düştü.

erkek arkadaşımla geziyorum Ece Erken (@eceerken) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 22 May 2016, 08:22 PDT )

DENİZ AKKAYA

Deniz Akkaya, kızı ve kendisiyle ilgili kırıcı yorumlar yapan takipçilerine ateş püskürdü:

"Kadın olmak,incelik ve zarafet,şefkat demekti bir zamanlar.ama görüyorum ki kadınlara bu ülkede şiddet uygulayan,çocukları taciz eden erkekler değil onları yetiştiren annelerin kötü kalpleri. Evet kızım bana benzemiyor çünkü babasının kopyası,yada bende çok estetik var.peki bunu üşenmeden,dert edinip,iş edinip yazanda sadece sadece habis,mutsuz,ilgi görmemiş taciz edilmiş dövülmüş bir çocuğun yetişkinlige yansıması var.keske kızım kadar iyi kalpli kızım kadar şefkatli ve melek olsanız ama siz o treni çoktan kaçırmışsıniz..."

ŞEYMA SUBAŞI

Şeyma Subaşı ve kızı Melisa gezmelerde!

Anne-kız gezmeler☺️ Seyma Subasi (@seymasubasiofficial) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 23 May 2016, 10:13 PDT )

PELİN KARAHAN

Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay ve dünyalar tatlısı oğlu Ali Demir, ünlü oyuncuya salata yaparak mutfakta yardımcı oluyor.

Mutfakta anneye yardım başladı @bedriguntay @alidemirguntay Pelin Karahan (@hellopelin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 23 May 2016, 09:46 PDT )

ÇAĞLA ŞİKEL

Manken Çağla Şikel, oğulları Kuzey ve Uzay ile bir örnek giyindiği bu kareyi "Aşklarım" notuyla paylaştı.

Aşklarım... cagla Sikel (@cakobel79) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 19 May 2016, 06:12 PDT )

AYŞE KUCUROĞLU

Ayşe Kucuruğlu küçük kızı Selma ile aynı karede...

Baby girl #mommysgirl Ayse (@aysekucuroglu) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 24 May 2016, 03:07 PDT )

TUBA ÜNSAL

Tuba Ünsal'ın kızı Sare, sabah kahvaltısını bu sevimli köpek ile paylaşıyor.

Tanıştırıyım Kıpkıp Sare'nin yancısı. Sabah menumüzde Kalpli tost ve içine çaktırmadan keten tohumu,muz ve balı karıştırdığım süt. Günaaaydın gece uykusunu alamadan çocuğunu servise geçiren anne⭐️⭐️ @tubaunsal tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 24 May 2016, 20:53 PDT )

GÜLBEN ERGEN

Şarkıcı Gülben Ergen, oğullarıyla beraber çektirdiği bu sıcak kareyi paylaştı.

#tbt (perşembe tbt sine inat) Gülben Ergen Çelik (@gulben123) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 24 May 2016, 07:37 PDT )

ESRA EROL

Esra Erol ve büyük oğlu Ali Demir aynı karede... Ünlü sunucu fotoğrafın altına "Annesinin bal böceği" yazdı.

Annesinin bal böceği… Esra EROL OZBIR (@esraerol23) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 23 May 2016, 00:19 PDT )

MERYEM UZERLİ

Meryem Uzerli'nin sevimli kızı Lara ile Instagram'a yüklediği bu kareye binlerce yorum ve beğeni geldi.