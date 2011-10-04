Üniversite Sınavından Korkmayın!

Her yıl milyonlarca öğrenci üniversite sınavına giriyor ve hepsi de başarıları konusunda endişeli. ‘’Ben Nasıl Başaracağım?’’ kitabı ile Psikolojik Danışman Alaaddin Debgici, üniversite adaylarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Psikolojik Danışman Alaaddin Debgici, “Ben Nasıl Başaracağım?” adlı kitabında bu sorunun cevabını arıyor. Debgici, üniversite sınavlarındaki başarının zekâya değil; belirli bir hedef doğrultusunda kararlı, doğru ve kişiselleştirilmiş ders çalışma stratejilerine bağlı olduğunu, nedenleriyle açıklarken söz konusu stratejileri nasıl şekillendirebileceğinizi detaylı bir biçimde üniversite adaylarına aktarıyor.

“Başarı küçük bir adımla, fakat büyük bir kararla başlar… Unutmayın ki size hayal gibi gelen bir başarı öyküsüne ancak hayalinizde sahip olabilirsiniz. Gerçekçi başarılara ancak gerçek bir çalışma stratejisiyle ulaşılabilir. Tesadüflerle ulaşılan başarılar yeni bir tesadüfle yerle bir olabilir.”