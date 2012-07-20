Üniversite harçları kalkıyor mu?

Yükseköğrenimde 'Öğrenci katkı payı' olarak geçen harçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Konu, AK Parti’nin son MYK’sında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirildi.

Toplantıda, iki yıllık yüksek okullardan, doktora düzeyine kadar toplam 4 milyona yakın üniversite öğrencisinin yıllık harçlarının 1.1 milyar TL tuttuğu, ancak öğrenciler üzerinde ciddi yük getirdiği ve sık sık eylem konusu olduğu değerlendirildi. Erdoğan da, harçların kaldırılması için ayrıntılı çalışma yapılması talimatı verdi.

Star gazetesinin haberine göre, parasız üniversite için ‘başarı’, yani sınıfta kalma veya alttan ders bırakmama şartı aranıp aranmayacağı, normal harçların on katı ödenen ikinci öğretim harçlarının da kaldırılıp kaldırılmayacağı 2012-13 akademik yılı açılışından önce belli olacak.

ÖSYM’nin 2011 verilerine göre, 95 devlet, 54 vakıf, 9 askeri ve 1 polis akademisinde 1 milyon 98 bin 310 ön lisans, 2 milyon 528 bin 332 lisans, 126 bin 368 yüksek lisans, 43 bin 405 doktora ve 20 bin 671 tıp ihtisas öğrencisi öğrenim görüyor. Yani 154 yüksek öğrenim kurumunda toplam 3 milyon 817 bin 86 öğrenci var.

Öğrencilerin ödediği ücretin resmi adı ‘Öğrenci Katkı Payı’. Bu pay, en düşük 71 TL olarak Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinden alınıyor. Diğer okullarda ‘en düşük’ harçlar özetle şöyle: Yüksek okullar 190-227 TL, eğitim, edebiyat, ilahiyat ve iletişim 284 TL, hukuk, siyasal ve işletme 313 TL, mühendislik, mimarlık 387 TL, denizcilik, uçak, ziraat, veterinerlik 316-387 TL, diş hekimliği ve eczacılık 494 TL, tıp 591 TL, konservatuar 589 TL. İkinci öğrenim için ödenen harçlar bin TL’den başlıyor, 4 bin 268 TL’ye kadar çıkıyor.

Kaynak: NTV