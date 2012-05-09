UNIŞEF - Çocuk Dostu Şefler Projesi

UNICEF Türkiye Milli Komitesi, son 5 yıldır Anneler Günü’nde, büyük kentlerimizin bazı cafe, restoran ve otellerinin desteğiyle geleneksel hale gelen ‘UNIŞEF- Çocuk Dostu Şefler’ projesini yürütüyor. Projeye katılan cafe, restoran ve oteller 13 Mayıs Anneler Günü’nde brunch ve yemeklerden elde ettikleri gelirin bir kısmını UNICEF’e bağışlıyor. UNICEF, bu yıl proje kapsamında elde edeceği fonu ‘Okul Öncesi Eğitiminin Güçlendirilmesi’ projesi için kullanacak, yüzlerce çocuğun yaşıtlarıyla hayata eşit şartlarda başlamasını sağlayacak.

13 Mayıs Anneler Günü'nde UNICEF'e destek verecek olan mekânlar:

Cafe ve restoran zincirleri: Kırıntı, Kırkpınar Lokantaları, Mezzaluna, The House Café, Tadım Pizza, Kafe Pi

İstanbul’dan lokal cafe ve restoranlar: Adana Bedri Usta, Alp Karadeniz Pidecisi, Apera, Bakırköy Köftecisi, Beyza Çardak Restaurant, Beymen Brasserie, By Çorbacı, Cafe Wien, Cezayir, Develi Florya, Fincan Cafe, Hayat Cihangir, Kuruçeşme Balık, Mangerie & Delicatessen, Nalia Karadeniz Lokantası, Park Fora, Pia Cafe, Sofyalı 9, Sunset, Teras 6.

Ankara'dan lokal cafe ve restoranlar: Cafe Ehl-i Keyf, Cafe Eski Ankara, Cafe Neuhaus, Cafemiz, Kalbur Balık Restoran, Tapas Bar.

Gaziantep'ten lokal cafe ve restoranlar: Bayazhan ve Amber's Cafe.

Oteller: Antik Hotel İstanbul, Bilkent Otel, Elite World Hotels, Klas Otel, Mim Hotel, Ottoman Imperial Otel, Tulip Hotel, Orient Hostel,

UNICEF Dostu Mekanlar listesine www.facebook.com/unicefturkiye adresinden ulaşılabilir.