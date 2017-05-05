MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Etkinlikler Haberleri ÜNİLİG Erkek Basketbol Türkiye Şampiyonu belli oldu
GeriEtkinlikler ÜNİLİG Erkek Basketbol Türkiye Şampiyonu belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Etkinlikler
Son Güncelleme:

ÜNİLİG Erkek Basketbol Türkiye Şampiyonu belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ÜNİLİG Erkek Basketbol Türkiye Şampiyonu belli oldu
Abone Olgoogle-news

Beykent Üniversitesi Basketbol Erkek Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG Basketbol Finalini ‘Şampiyon’ olarak tamamladı.

12 grupta 47 takımın mücadele ettiği Türkiye Basketbol Federasyonu ÜNİLİG turnuvasında Beykent Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı İTÜ’yü 77-58 yenerek İzmir’den Türkiye Şampiyonu olarak döndü.

UNİLİG’in En Değerli Oyuncu Ödülü de (MVP) Beykent Üniversitesi’nin oldu. Takım oyuncularımızdan Franck Christophe Yangue Tankeu turnuvanın MVP’si seçildi.

ÜNİLİG Erkek Basketbol Türkiye Şampiyonu belli oldu

Şampiyonluk kupasını Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’dan alan takımı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle