ÜNİLİG Erkek Basketbol Türkiye Şampiyonu belli oldu
Beykent Üniversitesi Basketbol Erkek Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG Basketbol Finalini ‘Şampiyon’ olarak tamamladı.
12 grupta 47 takımın mücadele ettiği Türkiye Basketbol Federasyonu ÜNİLİG turnuvasında Beykent Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı İTÜ’yü 77-58 yenerek İzmir’den Türkiye Şampiyonu olarak döndü.
UNİLİG’in En Değerli Oyuncu Ödülü de (MVP) Beykent Üniversitesi’nin oldu. Takım oyuncularımızdan Franck Christophe Yangue Tankeu turnuvanın MVP’si seçildi.
Şampiyonluk kupasını Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’dan alan takımı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.
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