Uni Summerlife, dünya starlarını ağırlayacak
6 gün boyunca Antalya'da sürecek festivalde gençler doyasıya eğlenecek.
Türkiye’de festival alanında bir devrimin ve birçok ilkin yaşanacağı UNI SummerLife 2013; farklı ülkelerden gençleri, 13 - 19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Antalya Lara’da dünya starlarıyla buluşturacak.
Yurtiçi ve yurtdışından 8.000’i konaklamalı, toplam 40.000 kişinin katılması beklenen festival; 6 gün sürecek bir tatili, gün boyu sınırsız müzik, dans ve eğlenceyle birleştirecek. Mayıs ayında 8.’si düzenlenecek “UNI SummerLife 2013 Uluslararası Dans ve Müzik Festivali”; bu yıl Türkiye’de ilk defa uygulanacak konseptinin yanı sıra, yurtdışından getirdiği alışılmışın dışında sanatçı kadrosu ile de dünyada yapılan dans ve müzik festivalleri arasında yerini alacak. Katılımcılar denizin, kumun, güneşin tadını çıkarırken; gün boyu yapılacak partiler, konserler ve etkinliklerle de sınırsınız bir eğlence yaşayacaklar.
Pink Blue Party ve sürpriz şovlarla renkli dakikalar
Festivalde; bayanlara pembe, erkeklere ise mavi kıyafet zorunluluğu getiren Pink Blue Party konsepti; dev sahnede gerçekleşecek görsel şovlarla birlikte renkli ve eğlenceli görüntüler yaşanacak. Beş yıldız konforunda bir tatili, dans ve müzikle harmanlayan festivalde, gün boyu yapılacak alışılmadık sürprizler de katılımcıları bekliyor olacak.
Festival programı
13 Mayıs : Martin Solveig, Kat Deluna, Milk & Sugar
14 Mayıs : Far East Movement, Antoine, Fedor Fomin
15 Mayıs : Süperstar Ajda Pekkan Ft. Ozan Doğulu, Alex Ferrari, Dj Chus
16 Mayıs : Erick Morillo, Sam Divine, Abel Ramos
17 Mayıs : Timati, Stereo Palma, Lissat & Voltaxx
18 Mayıs : Taio Cruz, Francesco Diaz, Radio Killer
www.biletix.com
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle