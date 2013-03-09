Uni Summerlife, dünya starlarını ağırlayacak

Türkiye’de festival alanında bir devrimin ve birçok ilkin yaşanacağı UNI SummerLife 2013; farklı ülkelerden gençleri, 13 - 19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Antalya Lara’da dünya starlarıyla buluşturacak.

Yurtiçi ve yurtdışından 8.000’i konaklamalı, toplam 40.000 kişinin katılması beklenen festival; 6 gün sürecek bir tatili, gün boyu sınırsız müzik, dans ve eğlenceyle birleştirecek. Mayıs ayında 8.’si düzenlenecek “UNI SummerLife 2013 Uluslararası Dans ve Müzik Festivali”; bu yıl Türkiye’de ilk defa uygulanacak konseptinin yanı sıra, yurtdışından getirdiği alışılmışın dışında sanatçı kadrosu ile de dünyada yapılan dans ve müzik festivalleri arasında yerini alacak. Katılımcılar denizin, kumun, güneşin tadını çıkarırken; gün boyu yapılacak partiler, konserler ve etkinliklerle de sınırsınız bir eğlence yaşayacaklar.

Pink Blue Party ve sürpriz şovlarla renkli dakikalar

Festivalde; bayanlara pembe, erkeklere ise mavi kıyafet zorunluluğu getiren Pink Blue Party konsepti; dev sahnede gerçekleşecek görsel şovlarla birlikte renkli ve eğlenceli görüntüler yaşanacak. Beş yıldız konforunda bir tatili, dans ve müzikle harmanlayan festivalde, gün boyu yapılacak alışılmadık sürprizler de katılımcıları bekliyor olacak.

Festival programı

13 Mayıs : Martin Solveig, Kat Deluna, Milk & Sugar

14 Mayıs : Far East Movement, Antoine, Fedor Fomin

15 Mayıs : Süperstar Ajda Pekkan Ft. Ozan Doğulu, Alex Ferrari, Dj Chus

16 Mayıs : Erick Morillo, Sam Divine, Abel Ramos

17 Mayıs : Timati, Stereo Palma, Lissat & Voltaxx

18 Mayıs : Taio Cruz, Francesco Diaz, Radio Killer



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