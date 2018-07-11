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Uni Baby tarama spreyi ile saçlar yumuşacık oluyor

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Uni Baby tarama spreyi ile saçlar yumuşacık oluyor
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Uni Baby’nin çocuklara özel geliştirdiği kolay tarama spreyi, karışmış ve düğüm olmuş saçların kurtarıcısı oluyor. Hem kuru hem de ıslak saça uygulanan Uni Baby kolay tarama spreyi, içeriğindeki hindistan cevizi yağı ile saçları yumuşacık yapıyor.

Uni Baby kolay tarama spreyi, çocukların zor taranan saçlarının bakımında ailelerin yardımcısı oluyor. Özel içeriğiyle saçlara kısa sürede etki eden Uni Baby kolay tarama spreyi, saçların hem yumuşamasını hem de parlamasını sağlıyor. Zor taranan saçları kısa sürede açan tarama spreyi, bebek kokusunu çağrıştıran kokusuyla da saçların mis gibi kokmasını sağlıyor.

Uni Baby tarama spreyi ile saçlar yumuşacık oluyor

SİLİKON İÇERMİYOR GÜVENLE KULLANILIYOR

Çocukların yanı sıra annelerin de kullanabileceği Uni Baby kolay tarama spreyi; alkol ve paraben içermiyor. Aynı zamanda uzmanlar tarafından saç ürünlerinde bulunması önerilmeyen silikon da yer almıyor. Cildin pH değeri ile uyumlu ve hipoalerjenik olan kolay tarama spreyi ailelere güvenilir bir kullanım sağlıyor.

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