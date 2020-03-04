Umut isminin anlamı nedir? Umut ne demek?

Umut ismi ülkemizde çok sık kullanılan isimlerden birisidir. Köken itibariyle Umut ismi Türkçe bir isimdir. Umut ismi hem erkek çocuklarında hem de kız çocuklarına konulabilecek bir isimdir.

Umut İsminin Anlamı Nedir?

Umut ismi ülkemizde çok sık kullanılan isimlerden birisidir. Umut kelimesi ümit anlamına da gelmektedir. Bunun dışında ümit ismi de çok sık kullanılmaktadır. Umut isminin iki farklı anlamı vardır.

Birinci anlamı ümit, ummaktan doğan güven duygusudur.

İkinci anlamı ise kişilerin karşılaştığı olaylar ve durumlar karşısında olumlu sonuçlar çıkabileceği ihtimaline dair duygusal inancıdır.

Türk Dil Kurumuna Göre Umut Ne Demektir?

Türk Dil Kurumunda her ismin anlamı bulunmaktadır. İsimlerinin anlamını öğrenmek isteyen herkesin buradan öğrenebilmesi mümkündür. Umut isminin anlamı da Türk Dil Kurumunda şöyle açıklanmaktadır:

- Ummaktan doğan güven duygusu

- Bir kişinin yaşamındaki olaylar ve durumlar karşısında olumlu sonuçlar çıkabileceği ihtimallere dair duygusal inancı

- Umut ismi hem erkek hem de kız çocuklarına konulabilecek bir ismidir.