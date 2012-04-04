Ümit Ünal'dan “Sinema Dili Atölyesi”

Ümit Ünal’ın gerçekleştireceği ve 12 hafta sürecek olan “Sinema Dili Atölyesi”, 9 Nisan 2012, Pazartesi günü yapımcı Zeynep Özbatur Atakan’ın kurduğu YAPIMLAB’da başlıyor.

“Teyzem”, “Hayallerim, Aşkım ve Sen” gibi filmlerin senaryo yazarı; “9”, “Anlat İstanbul”, “Ara”, “Gölgesizler”, “Ses” ve “Nar” gibi filmlerin ise yazar ve yönetmeni Ümit Ünal, deneyimlerini YAPIMLAB bünyesinde gerçekleştireceği “Sinema Dili” atölyesinde paylaşıyor. “Aklımda çok güzel senaryo olacak bir hikaye var ama neresinden başlasam bilemiyorum.” diyenlere yol göstermeyi amaçlayan atölyede Ünal; sinemada geçirdiği 26 yılın deneyimlerinin yanı sıra, klasik filmlerden örnek sahneler ve kuramsal bilgiler paylaşacak. Atölye boyunca her katılımcının en az bir kısa film yazıp çekmesini hedefleyen pratik bir çalışma da yapılacak.

9 Nisan 2012, Pazartesi günü başlayacak “Sinema Dili” atölyesi, 12 hafta boyunca her Pazartesi akşamı 19:00-21:00 saatleri arasında YAPIMLAB’da gerçekleştirilecek.

www.yapimlab.blogspot.com