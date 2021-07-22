Ümit isminin anlamı nedir? Ümit ne demek? Ümit adının özellikleri, analizi ve kökeni
Dilimize Farsçadan geçmiş olan Ümit kelimesi, 16. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Hem kız hem de erkek çocuklarına verilen bu isim, geleceğe dair güzel temennilerde bulunmak, yılgınlığa kapılmamak ve iyimser olmak anlamına gelir. Ümit isminin anlamı nedir? Ümit ne demek? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Ülkemiz yaklaşık 109 bin kişi Ümit ismini taşıyor. Bu kişilerin 20 binden fazlası İstanbul, Ankara ve İzmir'de ikamet etmektedir.
Ümit İsminin Anlamı Nedir? Ümit Ne Demek?
Ümit isminin iki farklı anlamı vardır:
1- Geleceğe ve yaşama olumlu bir perspektiften bakmak
2- Kişinin bir şeyin tam olarak istediği gibi gerçekleşeceğine inanması
Ümit İsminin Özellikleri
Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız kelimelerden biri olan ümit kelimesi, birçok deyim ve atasözünde de geçiyor. Örneğin: ''Ümidi kesmemek'' ve ''Ümit Beslemek'''
Ümit İsminin Analizi
Ümit isminin harf analizine göre özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- İyimser olmak
2- Sır tutmak
3- Sabırlı ve dirayetli olmak
Ümit Adının Kökeni
Ümit kelimesi ''dilemek, ummak ve hayra yormak'' gibi anlamlara gelen emed kelimesinden türetilmiştir. Farsça kökenli olan Ümit ismi, İslam ülkelerinde yaygın olarak kullanılır.
Ümit İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Umut
2- Ferda
3- Hamit
4- Ferit
Ümit İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Ümit ismi Farsça kökenli olduğu için Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir. Dinen erkek ve kız çocuklarına ümit isminin konulması caizdir.