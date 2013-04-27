Bu yıl ikincisi 18-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Uluslararası Sokak Sanatçıları Festivali’nde, farklı ülkelerden en yetenekli sokak sanatçıları, izleyenlerin nefeslerini tutarak seyredecekleri gösterileriyle Marmara Forum ve Forum İstanbul’da olacak.



Marmara Forum ve Forum İstanbul, festival kapsamında dünyanın dört bir yanından en yetenekli sokak sanatçılarını ağırlayacak. Bir tanesini bile döndürmenin zor olduğu hulahop ile harikalar yaratanlardan ateşle şov yapanlara, jimnastikle vücudunun sınırlarını zorlayanlardan kuklalara hayat verenlere kadar dünyanın en yetenekli sokak sanatçıları bu festivalde buluşacak.

Dünyanın dört bir tarafından gelen sanatçılar, 2 gün boyunca alışveriş merkezlerinin farklı yerlerinde sergileyecekleri performanslarla ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.





