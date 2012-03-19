Uluslararası Samsung Forum etkinliği

Birçok ülkeden konukların katıldığı, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Samsung Forum etkiliğinde, Samsung 2012 vizyonunu açıkladı!

Tüketici elektroniğinin yenilikçi ve lider gücü Samsung Electronics, bugün İstanbul’da gerçekleştirdiği ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgese’sinde faaliyet gösterdiği tüm ülkelerden uluslararası konukların katıldığı Samsung Forum etkinliğinde, farklı ve yeni ürün serilerini tanıttı. “Sınırları Zorlamak” felsefesini benimseyen şirket, bölgedeki pazarını büyütme stratejisini ve TV’lerden cep telefonlarına, tabletlerden dizüstü bilgisayarlara, fotoğraf makinelerinden, elektrikli ev aletlerine kadar birçok cihazın birbirine bağlanabilmesi ve içerik paylaşımı yapabilmesi için geliştirdiği teknolojileri aktardı.

Samsung Electronics Ortadoğu ve Kuzey Afrika Başkanı Kyung Tae Bae yaptığı açıklamada, “Tüketiciler günümüzde hiç olmadığı kadar dinamik bir yaşam tarzı sürüyor. Bu yaşam tarzı beraberinde yaşamı zenginleştirici teknolojiye olan gereksinimi de getiriyor. Biz de buna paralel olarak yeni ürün yeniliklerimiz, araştırma ve geliştirmeye yönelik sürdürdüğümüz yatırımlarımız ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yürüttüğümüz kurumsal ve sosyal sorumluluk projelerimiz ile tüm bu gereksinimlerine karşılık vereceğiz.” dedi.

2011 senesinde Samsung Electronics’in satış gelirleri rekor seviyeye ulaştı ve 143 milyar USD olarak açıklandı. Ekonomideki dalgalanmalara rağmen şirket sadece Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde %44 oranında büyüme kaydetti.

Tae Bae, sözlerine, “Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi ile genel olarak dünyada büyüme stratejimizi, B2B’e ve bütüncül çözüm sağlayıcısı olmaya odaklanmak olarak belirledik.” diye başladı, “ Yerel çözümler sunan bir B2B ekibi kuracağız; taşınabilirlik, güvenlik, analitik ve veri gibi konulara yönelik ürünlerle bankacılık, sigorta, sağlık ve eğitim sektörlerini hedefleyeceğiz.” diyerek son verdi.

Samsung aynı zamanda dünya çapında yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projesi “Samsung Hope for Children - Samsung Çocuklar için Umut” projesini de tanıttı. Proje Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki i 12 ülke tarafından da destekleniyor.

Samsung Smart TV: En üstün kalite ve içerik



Samsung 2012'de müşterilerinin ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak için ev eğlencesinin sınırlarını zorluyor. Şirket 2012 ürün yeniliklerini üç ana grup üzerinden açıkladı: Akıllı Etkileşim, Akıllı İçerik ve Akıllı Gelişim. Daha fazla içerik sunan yeni ürün serileri, daha akıllı ara yüz, kumandasız kontrol ve inanılmaz bir resim kalitesi ile çarpıcı bir tasarıma sahip.



Samsung ES8000 LED TV tasarımı, kavisli şık ayak ile tamamlanarak ekran boyutu 75 inç'e kadar büyütüldü. Samsung ES8000'in içindeki çift çekirdekli işlemci ile kullanıcılar bir yandan web üzerinde gezinirken, diğer yandan birkaç uygulamayı çalıştırabilir veya indirme işlemi yapabilir. Ayrıca, sektörün tercih ettiği TV uygulamaları platformu olan Samsung Apps üzerinden de çeşitli içeriklere ulaşılabilinir.



Samsung ES8000 Smart LED TV ve Samsung ES7500 Smart LED TV serilerinin her ikisi de, 2D veya 3D olarak net görüntüler sağlayan en ileri teknolojilere sahip. Samsung ES8000’deki Micro Dimming Ultimate işlevi, görüntüyü yüzlerce parçaya ayırarak analizini yaparak her parça için gerçek zamanlı olarak LED arka ışığını ve video sinyalini optimize eder. Bunun için düşük tonlardaki alanlarda beyaz tepe noktalarını artırır. Bu işlem sonucunda genel parlaklıkta yüzde 20 artış elde edilir ve böylece ev eğlencesi tutkunlarına daha zengin renkler, daha parlak görüntüler ve daha yüksek kontrast oranları sağlanır. Bu teknoloji ile aynı zamanda hale etkisi ve ışığın yayılması ile ilişkili olan görüntü bozulması sorunlarının da önüne geçiliyor.

Samsung ES8000 ve Samsung ES7000 LED TV'ler müşterileri Smart TV teknolojisinin geleceğine hazırlayan üç temel felsefeyi içeriyor:



• Akıllı Etkileşim (Smart Interaction)



Akıllı Etkileşim; Smart TV sahiplerinin TV’leriyle Ses Kontrolü, Hareket Kontrolü ve Yüz Tanıma özelliklri sayesinde kullanıcıların TV’leriyle iletişim kurmalarını mümkün kılıyor. Örneğin, Samsung’un öncülüğünü yaptığı 2012 model Smart TV’lerde yer alan dahili HD kamera ve çift-mikrofon sayesinde tüketiciler sadece “Hi TV” diyerek ses kontrolü’nü aktive edebilir, sesi açıp kapayabilir, “İnternet Tarayıcı” diyerek çevrim içi olabilir, uygulamalara girebilir, yalnızca bir el işaretiyle internette gezinip, arama sonuçlarından seçimlerini yapabilir.

• Akıllı İçerik (Smart Content)



Samsung Smart TV’nin odağında, tüketicilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak üzere zengin ve kişiselleştirilmiş bir içerik sunmak var. Angry Birds, Discovery Channel da dâhil olmak üzere şu anda dünya çapında bulunan 1.400’den fazla Smart TV uygulamasına ek olarak Türkiye’de erişilebilen Warner Bros., RHI Entertaintment, Walt Disney ve National Geographic 3D içerikleri ile, CNN Türk; İşTV gibi yüzlerce uygulama da Türk kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Üstelik Samsung’un AllShare özelliği sayesinde tüketiciler tüm bu içeriklere diğer akıllı cihazlarından da erişebiliyorlar.

• Akıllı Gelişim (Smart Evolution)



2012’de üretilen Samsung Smart TV’ler TV ve yayın teknolojisindeki uzun vadeli gelişmelere göre güncellenebilecek şekilde tasarlandı.Dünyada ilk defa ve sadece Samsung tarafından sunulan Akıllı Gelişim teknolojisi ile Yonga üzerinde bulunan on-chip sistemi sayesinde, her yıl yeni bir TV almaya ihtiyaç duymadan, yeni teknolojileri hâlihazırdaki TV’nize entegre edebilirsiniz. TV’nin arkasında bulunan basit bir soket ile Samsung Evolution Kit (Gelişim kiti), cihazınızı en son ve en harika TV teknolojisi ile güncellemenizi mümkün kılmak için tasarlanmıştır



Benzersiz bir dinleme deneyimi



Samsung DA-E750 Audio Dock, Samsung'un özel hibrid vakumlu tüp amplifikatör teknolojisine sahip ses ve daha net bir dinleme deneyimi sunmak üzere geliştirdiği ilk hoparlör dock’udur. Özel hibrid vakumlu tüp amplifikatör teknolojisinde; vakum tüpleri zengin ve sıcak bir ses performansı elde etmek üzere bir dijital amplifikatör ile birleştirilmiştir.

Samsung DA-E750 dual dock yapısıyla, Galaxy S akıllı cihazlar ve iPod, iPhone ve iPad’ler dahil olmak üzere Apple iOS ürünleri tarafından desteklenen sektörün ilk cihazı olma özelliğini taşıyor. 2.1 kanal hoparlör özelliği sunan Audio Dock aynı zamanda 100 watt değerinde ses yayabilme kapasitesine sahip ve analog giriş ve USB port desteğiyle, müzik çalarınızdan ya da harici hard diskinizden doğrudan müzik aktarmanıza yarıyor. Audio Dock MP3, WMA ve WAV formatlarını destekliyor.

Ayrıca, Samsung DA-E750 Samsung Galaxy cihazları için AllShare® ve Apple cihazları için Airplay üzerinden veya Bluetooth kullanan cihazlardan kablosuz ses oynatımını destekleyerek en üst düzeyde esneklik ve kullanım kolaylığı sunuyor.



Daha iyi bağlantılar sunan daha akıllı fotoğraf makineleri



Dijital görüntüleme teknolojilerinin,anında yakalama, yükleme ve paylaşma kültürünün bugün geldiği noktadaki etkisi aşikar. Bu süreçleri daha da rahat erişilebilir, pratik ve hızlı kılmak için Samsung, Wi-Fi teknolojisine sahip eksiksiz bir Akıllı Fotoğraf Makinesi ve video kamera serisi tasarladı..



Samsung, en üst düzey yaratıcılık ve paylaşılabilirlik konusunda artan tüketici taleplerine cevap vermek için Samsung DualView® serisine yeni bir ürün olan Samsung DV300F’i ekledi. Fotoğraf çekip anında paylaşmak isteyen fotoğraf makinesi kullanıcılarına yönelik olarak hazırlanan ve en son Dual LCD teknolojisine ve Wi-Fi bağlantısına sahip Samsung DV300F; ince, kusursuz ve yuvarlatılmış formuyla da göz alıyor. Aynı zamanda 5x optik zum'a sahip olan 16 Megapiksellik DV300F 25mm'lik geniş açı objektifiyle tüm hareketleri uzak mesafeden bile yakalayabiliyor.



Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı ile daha fazla mobilite



Samsung Forum 2012’de tanıtımı yapılan bir başka ürün ise Samsung’un ikinci nesil 9 Serisi dizüstü bilgisayarları oldu. 33.000 saati aşan geliştirme ve tasarım çalışmasının bir ürünü olan yeni Samsung 9 Serisi eskisine oranla yüzde 21 daha ince ve yüzde 28 daha küçük. Pazardaki premium dizüstü bilgisayarlar arasındaki en ince ürün olma özelliğine sahip ikinci nesil Samsung 9 Serisi’nin içinde bulunan Intel® Core™ i7 İşlemci ve Samsung SSD sayesinde açılma süresi sadece 9,8 saniye, uyku konumundan uyanması ise 1,4 saniye sürmektedir. Dışını oluşturan tek parçalı alüminyum gövdeye ve parmak izlerini engelleyen yenilikçi kumlanmış yüzeye sahiptir. SuperBright Plus ekranı ise 400nit parlaklıkta olağanüstü resim kalitesi sunar.



Ayrıca, Ortadoğu ve Kuzey Asya'daki ilk sunumu Forum'da gerçekleşen yeni Samsung Dizüstü Bilgisayar 5 Serisi ULTRA da ince ve hafif bir dizüstü bilgisayar için tüm beklentileri aşan bir performansa sahip..

Samsung 5 Serisi Ultrabook™'un ince ve hafif form yanında içinde inanılmaz deneyimler sunan 2. nesil Intel® Core™ i5 işlemcisi, Diskeeper tarafından geliştirilen ExpressCache™ sistemi ve güçlü bir AMD Radeon™ HD grafik kartı bulunuyor. Performansı ile dikkat çeken Samsung 5 Serisi Ultrabook™ tek bir şarj ile 6,5 saate ulaşabilen pil ömrü ile de göz dolduruyor.



Güçlü ofis teknolojisi



Samsung, dizüstü bilgisayarların yanında çok işlevli mono lazer yazıcısı Samsung SCX-3405FW'yi de tanıttı. SCX-3405FW Easy Eco Driver sayesinde genel baskı maliyetlerini yüzde 20'nin üzerinde azaltıyor. Samsung Mobile Print uygulaması sayesinde ise kullanıcılar PC, akıllı telefon veya tablet gibimobil cihazlar üzerinden belgelerine kolayca ulaşıp yazdırabiliyorlar.Samsung SCX-3405FW, faks, tarama ve kopyalama özelliklerinin yanında dakikada 20 sayfalık bir baskı hızına da sahiptir.

Samsung aynı zamanda canlıya yakın görüntü kalitesi ile en iyi görüntü deneyimini sunan 27 inçlik 9 Serisi S27B970 monitörünün de tanıtımını gerçekleştirdi. Samsung S27B970 Samsung'un, sahip olduğu hassas renk canlandırması ile bir milyarın üzerinde rengi geniş yatay ve dikey açılardan görebilme olanağı sunan özel profesyonel düzey Plane Line Switching (PLS) panel teknolojisine sahip. Kişiselleştirmenin ve detaylara gösterilen dikkatin ön planda tutulduğu yeni 9 Serisi monitörler maksimum panel performansı sağlamak için Samsung'un özel Natural Color Expert teknolojisinden yararlanıyor.



Gücünü AndroidTM 4.0'dan alan Samsung GALAXY Tab 2 (7.0) ve Samsung GALAXY Tab 2 (10.1) Samsung GALAXY Tab 2 serisi ile müşterilerine sunduğu tablet seçeneklerini genişletiyor. Samsung GALAXY Tab 2 serisi 7 inçlik ve 10,1 inçlik modellerden oluşuyor.



3G ve WiFi sürümleri bulunan Samsung GALAXY Tab 2 serisinin 7 inçlik hafif ve taşınabilir modeli hareket halindeyken kullanım için idealken; 10,1 inçlik daha büyük olan Samsung Tab 2 modeli ise evde ve ailenin kullanımı için uygun bir çözüm oluşturuyor.



Samsung’un gücünü Android 4.0'dan alan ilk tableti yeni ve gelişmiş Android işletim sistemi özelliklerine de sahip olarak geliyor. Bu özellikler arasında 300.000'den fazla uygulamaya ev sahipliği yapan yeni uygulama mağazanız Google Play™, geliştirilmiş web taraması, daha hızlı yanıt süreleri ve geliştirilmiş hareketle kontrol uygulamalarına sahip daha sezgisel bir Kullanıcı Arayüzü de bulunuyor. Cihazın yeni işletim sistemi 21Mbps HSPA+ veya WiFi bağlantısı ile daha da güçlendirilmiştir.



Kullanıcılar Samsung'un Hub hizmetlerinin sağladığı multimedya erişimi, oynatma ve paylaşma deneyimlerinin tadını her zamankinden daha da fazla çıkarabilecek. Readers Hub kullanıcılara 51 dilde 2,3 milyondan fazla e-kitap, 2.300 dergi ve 2.000 gazeteye erişim olanağı sunarken Game Hub kullanıcıları en yeni oyunlara anında bağlıyor.



İçeriğin ötesinde, Samsung GALAXY Tab 2 serisi ile bağlantı kurmak ve sosyal olarak paylaşmak da her zamankinden daha kolay. Google+ video görüşmelerinden yararlanarak anında video konferans çağrıları programlayabilir. Ayrıca, Samsung'un platformlar arası iletişim hizmeti ChatON sosyal ağ deneyimlerini daha da ileri bir noktaya taşıyor. Samsung GALAXY Tab 2 serisinin Mayıs ayı başında Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Hareket halindeyken paylaşılabilen multimedya deneyimi



GALAXY cep telefonu serisinin en yeni üyesi Samsung GALAXY Beam, kullanıcıların multimedya içeriklerini diledikleri yerde, geniş projektör perdesinde görüntülemelerine ve paylaşmalarına olanak sağlayan bir projektör özellikli akıllı cep telefonu. Samsung GALAXY Beam kullanıcılara; fotoğraf, video veya diğer dijital içerikleri, aileleri ve arkadaşlarıyla anında paylaşma olanağı sunuyor. Cihazda kayıtlı içeriği doğrudan duvara, tavana veya o an yakınınızdaki düz yüzeylere yansıtarak, herkesin eğlenceye katılmasını sağlayabilirsiniz.

Samsung GALAXY Beam'in ultra parlak 15 lümenlik projektörü, kullanıcılara hayatın unutulmaz anlarını anında, kristal parlaklığında ve dış ortamlarda bile paylaşma olanağı veriyor. Video klipler, haritalar, işle ilgili bilgiler, oyunlar diğer bir deyişle kapsamlı birçok multimedya içerik Samsung GALAXY Beam ile 50 inçe kadar geniş bir perdeye/yüzeye yansıtılarak istendiği anda yüksek çözünürlük ve netlikte izlenebiliyor. Cihazda projektör özelliği için özel bir uygulama yer alıyor. Bu uygulama içerik seçimini kolaylaştırıyor ve projektörü yalnızca birkaç basit adımda devreye sokuyor.



Yeni nesil elektrikli ev aletleri, enerji etkinliği ve verimli alan kullanımı için çözümler sunuyor



2012 senesinde Samsung, Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarında satışa sunacağı elektrikli ev aletlerinde yenilikçi özelliklerin kullanımına daha fazla yer verecek. Yeni ürünlerini geliştirmek ve pazara sunmak için bugün ve gelecekte sınırları zorlayan, çevre dostu, yerden tasarruf sağlayan, ve akıllı bir gelecek sunan yatırımlarına devam edecek.



Samsung, evlerde kullanım için çevreye dost teknoloji ve ürünler geliştirmeye büyük önem veriyor. Bunun örneklerinden biri de Samsung’un EcoBubbleTM Teknolojisi. Yeni Çamaşır makinelerinde yer alan bu yenilikçi köpük teknolojisi sayesinde suyu ısıtmaya ihtiyaç duymadan 15 derecelik soğuk suda, Super Eko programında çamaşırlarınızı mükemmel yıkıyor ve % 70’e varan enerji tasarrufu sağlıyor.



Ayrıca, Samsung’un yeni Smart klimalarında bulunan çifte tasarruf özelliği hem smart inverter ve hem de gelişmiş standby özellikleriyle minimum enerji tüketilmesini sağlıyor.



Bu sene ayrıca, Samsung’un parça ve bileşen geliştirmek için önemli yatırımlar yapacağı bir sene olarak da öne çıkıyor. Samsung özellikle EcoBubbleTM serisinde yer alan Dijital Inverter Motorları ile Buzdolapları Serisi için tasarlanmış olan Dijital Inverter Kompresörü geliştirmeye yönelik yatırımlara ağırlık verecek. En yeni motor ve kompresörlerde optimal enerji tüketimi ve dayanıklılık özellikleri dikkat çekerken Samsung, bu parça ve bileşenler için kullanıcılara 10 yıllık garanti sunuyor.



Tüketicilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran Samsung en yeni ürün serisine kullanım alanından tasarruf sağlayan teknolojileri de uyguladı.Özellikle Samsung’un en yeni modeli Polaris 2 Gardırop Tipi Buzdolabı bugün pazardaki en geniş kapasiteyi, diğer standart modellerle aynı boyutlardaki bir gövde içinde sunuyor. Bunu da Space Max teknolojisinden yararlanarak sağlıyor. Space Max teknolojisi sayesinde standart ebatta bir gövde içinde 834 Litre brüt iç hacim kapasitesi sunuluyor.



Akıllı Gelecek,vizyonuna paralel olarak Samsung’un gelecek nesil robot süpürgesi NaviBot™ S de Otomatik Toz Boşaltma özelliğini ve yenilenmiş Visionary Mapping™ Plus sistemini içeriyor. Visionary Mapping™ Plus sistemi, robotun ev içinde herhangi bir yere çarpmadan hızlı ve sorunsuz şekilde temizlik yapmasını mümkün kılıyor.



Hava yolu ile bulaşan enfeksiyonlara karşı korunma gereksinimi günümüzde gittikçe artıyor. Samsung bu gereksinimi karşılamak için yeni, havayı nemlendirme özellikli 3’ü 1 arada, çok fonksiyonlu hava filtresini de pazara sunuyor. Samsung’un yeni hava filtresi Virüs Doktoru, S-Plazma iyon teknolojisiyle kapalı ortamlarda daha kaliteli ve temiz bir hava için komple bir hava bakım sistemi sunuyor.