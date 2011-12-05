TÜRSAK Vakfı tarafından gerçekleştirilecek olan Uluslararası Randevu İstanbul Film Festivali, dünya sinemasının örneklerini içeren kapsamlı bir programla 16-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festivalde gösterilecek filmler ve belgeseller

Festivalde gösterilecek filmler arasında efsanevi oyuncu Marilyn Monroe’nun 1956 yılında filme alınan Prens ve Şov Kızı filmi için gittiği İngiltere’de geçirdiği bir haftayı anlatan Marilyn’le Bir Hafta; aksiyon türünün aranan oyuncusu olan Slater’in başrolünü üstlendiği korku filmi Playback; 17 yaşındaki Beth’in hikayesinin anlatıldığı Albatros gibi filmler dikkat çekiyor. Festivalde ayrıca “Pelikül Kabuslar” başlığı altında Kelle Koltukta, Kırmızı, Beyaz ve Mavi, Zulüm ve Korkunç Ölüm filmleri gösterilecek.

Katıldığı festivallerden bol ödülle dönen Kan Affetmez, Goya ve San Sebastian film festivallerinde tam 26 ödüle layık görülen İspanyol yönetmen Agusti Villaronga’nın son filmi Kara Ekmek, peri masallarına inananlar için modern bir fabl olarak kabul edilen Hanımefendi ve Kum Adam ile Cannes Film Festivali’nde Palme D’or için yarışan Naomi Kawase’nin son filmi Gölge de fesitvalde görülmesi gereken yapımlar arasında.

Festivalde belgesel ve kısa filmler de yer alıyor. Şişir Beni filminin yaratıcılarından yeni, cesur ve yaratıcı bir dokümanter olan Dünyanın En Pahalı Filmi ve Dinle Küçük Adam! belgesel bölümünün dikkat çekenleri. Festival, özel kısa film seçkisinde ise Avrupa Film Akademisi (EFA) tarafından belirlenen 2011 kısalarını sinemaseverlerin beğenisine sunuyor.

Not: Festival biletleri Fransız Kültür Merkezi, Cinebonus Maçka G-Mall ve Beyoğlu Cinemajestic Sinemaları gişelerinde satışa sunuldu.

Festival hakkında detaylı bilgi için www.randevuistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.