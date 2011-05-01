Uluslararası Mizah Festivali İstanbul'da!

İstanbul’da bu yıl ilk kez 12–15 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Mizah Festivali düzenleniyor. Bu festival katılımcılarına; “stand-up”lar, tiyatrolar, yarışmalar, sohbetler, atölyeler, komedi şarkıları gecesi ve karikatür sergileriyle dolu yepyeni bir festival sunuyor.

Uluslararası Mizah Festivali; Keloğlan’dan Karagöz Hacivat’a, Tuzsuz Deli Bekir’den Nasreddin Hoca’ya, Kavuklu’dan Hababam Sınıfı’na, Deli Cevat’tan Hain Evlat Ökkeş’e ve bugünün gişe rekorları kıran komedi filmlerine uzanan güçlü mizah geleneğimizi yansıtıyor. Festivalin, birçok disiplini barındıran ve geniş kapsamlı içeriği ise dünyada yıllardır var olan mizah konulu festivaller arasında özgün bir yer edinmesini sağlıyor.

12–15 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerçekleşecek Uluslararası Mizah Festivali; Beyoğlu’nda yaklaşık 30 mekânı ve açık hava etkinliklerini kullanarak renkli bir program sunacak. Sanatseverler festival kapsamında; geleneksel mizah sanatlarından Seyirlik Oyun, Meddah, Ortaoyunu, Karagöz gibi gösterilerin yanı sıra, kabare, doğaçlama tiyatro, vodvil, “stand-up”, pandomim, karikatür gibi sanatları içeren etkinliklerle çeşitli sohbet, sergi ve atölyeleri takip etme imkânı bulacaklar.

Uluslararası Mizah Festivali’nin açılışı, 12 Mayıs 2011 Perşembe günü İstiklal Caddesi’nde düzenlenecek karnaval yürüyüşü ile gerçekleşecek.

Uluslararası Mizah Festivali Etkinlikleri ise Şöyle:

• Karnaval

• Sahne Gösterileri

• Uluslararası Konuklar

• “Stand-Up”lar

• “Komedide Yeni Yüzler” Yarışması

• Mizah Sokakları

• Mizah Sohbetleri

• Atölyeler

• Sergiler

• Mizah Korsanları

• Sokakta Mizah

www.mizahfest.org