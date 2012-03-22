Uluslararası Mim Festivali başlıyor

22-25 Mart tarihleri arasında ilki İstanbul'da yapılacak olan Uluslararası Mim Festivali, bugün başlıyor. Yurt içi ve yurt dışından birçok sanatçının gösteriler yapacağı festivalin programı aşağıdaki gibidir.

1.Gün (22 Mart) Konferans ve Açılış Gösterisi - Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Fatih

16:00-18:00 Festival Açılışı ve Dünya Mim Komitesi Konferansı - Zübeyde Hanım Kültür Merkezi,Fatih

18:00-18:30 Yaşar Nezih Eyüboğlu Mim Gösterisi - Zübeyde Hanım Kültür Merkezi,Fatih

20:30-21:15 “Işıldadığını Hisset!” - Görkemli Balon Mim Grubu (JAPONYA)

2.Gün (23 Mart) Atölyeler Günü - Dansorium, Mecidiyeköy

14:00-15:30 Hiromi Hosokawa Mim Atölyesi

15:30-16:30 Vedat Zar Mim Atölyesi

16:30-18:30 Richmond Shepard Mim Atölyesi

3.Gün (24 Mart) Gösteriler Günü - Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Fatih

11:00-11:30 Ben Sen O - Eftal GÜLBUDAK (TÜRKİYE)

12:00-12:30 İsya'nın Düş Yolculuğu - Konuralp SUNAL (TÜRKİYE)

14:00-15:00 Vedat Zar Sokak Gösterilerinde Yer,Mekan,Zaman Atölyesi

15:00-16:00 Dündar Mercan Balon Sanatı Atölyesi

16:00-17:00 Hiromi Hosokawa Mim Atölyesi

17:00-18:00 Vedat Zar Beden İzolasyonu Atölyesi

19:00-20:00 Kalp Atışı Mim Grubu (ABD)

20:30-21:30 Stand up Mim - Richmond Shepard (ABD)

4.Gün (25 Mart) Kapanış Günü - Şermola Performans



16:00-18:00 Engelli Çocuklar için Özel Mim Gösterileri

18:30-19:00 Dans Performans Sunumu & Şiir [ÖZEL GÖSTERİM] - Mehmet Sefa Öztürk (TÜRKİYE)

19:30-20:00 Balon Show – Dündar MERCAN (TÜRKİYE)

20:30-21:00 Sessizlikle Dans - Vedat ZAR (TÜRKİYE)

21:00-21:30 Kapanış ve "2.Festival Tanıtımı" (Çağdaş Mim Sanatı Enstitüsü Derneği)



Engelli Çocuklar İçin Gösteri Yapacak Gruplar ve Sanatçılar:

1.Ben Sen O - Eftal Gülbudak (TÜRKİYE)

2.İsya'nın Düş Yolculuğu - Konuralp SUNAL (TÜRKİYE)

3.Kısa Mim Öyküleri-Kalp Atışı Mim Grubu (ABD)

4.Sessizlikle Dans - Vedat ZAR (TÜRKİYE)

5.Mim Gösterileri - Görkemli Balon Mim Grubu(JAPONYA)

Tüm gösteri ve atölyeler ücretsiz

1. Uluslararası İstanbul Mim Festivali 22-25 Mart 2012 tarihleri arasında Çağdaş Mim Sanatı Enstitüsü Derneği & Dünya Mim Komitesi işbirliği ile Erdinç Dinçer onuruna Fatih Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Şermola Performans vb. mekanlarda gerçekleşecek.