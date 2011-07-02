Uluslararası İstanbul Tango Festivali

Bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Tango Festivali, 6-10 Temmuz tarihleri arasında dünyadaki tüm tangoseverleri bir araya getirecek.

Türkiye’nin en köklü tango okullarından El Encuentro’nun organize ettiği ve 50’ye yakın ülkeden dansçıların katılımıyla gerçekleşecek festivalde, Arjantinli tango ustalarının gösterilerini ve ünlü orkestraların performansları izlenebilecek. Festivalin en önemli özelliklerinden biri, Arjantin Büyükelçiliği tarafından da resmi bir organizasyon olarak tanınması ve tangonun anavatanından da aynı desteği alabilmesi.

Festivalin Programı

6 Temmuz Çarşamba

Tarihi Marmara Üniversitesi – Tıp Fakültesi 22:00 – 04:00

Gündüz Boğaz turu ile başlayacak organizasyon, Dalyan Kulüp’ün havuz başında devam edecek. Yerli ve yabancı konuklar büyülü bir mekanda ağırlanıyor. Bandoneon’un dramatik notaları bu kez Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin tarihi atmesferinde tınlayacak. Müzikler: Manuk Çolakyan (ABD) – Semeon Kokamin (Rusya)

7 Temmuz Perşembe

Adile Sultan Sarayı 22:00 – 05:00

Solo Tango Orkestrası’nın canlı performansıyla dansın hemen ardından festival ustaların açılış dansı ile başlıyor. İlk gece sahnede Adrian Veredice – Alejandra Hobert var. Gecenin diğer sürprizi, VJ Pierre M’nin dev ekranlardaki video efekt gösterisi.

Müzikler: DJ Dark – OH (Sırbistan)

8 Temmuz Cuma

Mimar Sinan Üniversitesi – Fındıklı Kampüsü 22:00 – 05:00

Tangonun dünyada en dikkat çeken çiftlerinden biri Sebastian Arce – Mariana Montes’in merakla beklenen şovları ve müthiş bir orkestra ‘Soledad’ sahne alacak.

Müzikler: DJ OK (Belçika)

9 Temmuz Cumartesi

Mimar Sinan Üniversitesi – Fındıklı Kampüsü 22:00 – 05:00

İki müthiş şov ardarda; Damian Rosenthal – Celine Ruiz’in gösterisinin ardından geçtiğimiz yıl da farklı koreografileriyle büyük alkış alan Sabrina – Ruben Feliz izleyeceğiz.

Müzikler: DJOerg (Almanya)

10 Temmuz Pazar

Mimar Sinan Üniversitesi – Bomonti Kampüsü 22:00 – 05:00



Geçtiğimiz yıl festivaldeki performansıyla göz dolduran genç tango orkestrası La Ideal sahnede! Dolu dolu geçecek dört günün ardından festival, yine ustaların kapanış dansıyla sona eriyor.

www.istanbultangofestival.com