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Uluslararası İstanbul Şiir Festivali başlıyor!

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Uluslararası İstanbul Şiir Festivali başlıyor!
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Önemli şairlerin yer aldığı etkinlikte şiir dolu günler…

İstanbul’un ve Türkiye’nin en önemli edebiyat etkinliklerinden biri olan Uluslararası İstanbul Şiir Festivali 11-15 Eylül 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

11 Eylül Salı günü Tanpınar Edebiyat Müzesi’nde (Alay Köşkü, Gülhane Parkı) saat 18.00’da şiir okuması ile başlayacak etkinlik 15 Eylül Cumartesi günü Eminönü İskelesi Şehir hatları Vapurunda gerçekleşecek şiir okuması ile son bulacak.

Etkinlik takvimine buradan ulaşabilirsiniz.

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