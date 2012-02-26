Türk mutfağını diğer mutfak kültürleriyle buluşturan ve bu yıl 10. kez düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, 15-18 Mart 2012’de Tüyap’ta!

Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, Türk mutfağını dünyanın diğer mutfak kültürleri ile buluşturmak, ülkemizin aşçıları ile dünyanın önde gelen aşçıları arasında yakınlaşmayı ve karşılıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla düzenlenen uluslararası bir gastronomi yarışmasıdır.

Dünya Şefler Birliği'nin (WACS) belirlediği standartlar çerçevesinde yapılacak yarışmalarda başarı gösteren şefler madalyaların yanı sıra dünya genelinde geçerliliği olan sertifikaların sahipleri olacaklar.

22 Ülke, binlerce yerli ve yabancı şef ve dünyaca ünlü jüriler... Mutfak profesyonelleri, 10. kez 15-18 Mart 2012'de Tüyap Beylikdüzü'nde buluşuyor. Yarışmacılar birbirinden leziz yemekleriyle tüm performanslarını sergilerken, izlemek isteyenler 10. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'ne gidebilirler.

www.istanbulgastronomyfestival.com

www.mutfakkitap.com