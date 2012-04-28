Uluslararası İstanbul Kukla Festivali zamanı

Bu yıl 15’inci yaşını kutlayan Uluslararası İstanbul Kukla Festivali 3 Mayıs’ta başlıyor. 10 gün sürecek olan etkinliğin biletleri ise MyBilet satış kanalları aracılığıyla sanatseverlere ulaşacak.

Uluslararası İstanbul Kukla Festivali başlıyor... 15 yıldır büyük ilgi gören etkinlik bu sene 03 - 13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek ve 13 farklı ülkeden seçkin grupları ağırlayacak. Biletleri internet sitesinden satılan festival kapsamında iki sergi, koynferans ve workshop da yer alıyor.



Cengiz Özek’in sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilecek festival, masa kuklasından ipli kuklaya, gölge oyunundan video performanslarına, gelenekselden moderne, zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. 15’inci Uluslararası Kukla Festivali bu yıl, yaptığı araştırmalarla ‘Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun genç kuşaklara kalmasını sağlayan ve ‘Karagöz’ adlı kitabıyla Karagöz geleneğini ölümsüzleştiren ünlü edebiyatçı Cevdet Kudret anısına düzenleniyor. Festival, İtalyan Kültür Merkezi’nde İtalya’nın en beğenilen kukla gruplarından Walter Broggine’nin ölmek isteyip, bir türlü ölemeyen kuklanın başına gelen komik olayların sahnelediği Solo adlı performansla açılışını yapacak.



www.mybilet.com