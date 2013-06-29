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Uluslararası Graffiti Festivali Miniatürk’te!

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Uluslararası Graffiti Festivali Miniatürk’te!
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Çeşitli konserler ve etkinliklerle dolu dolu geçecek bir festival.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve Kültür A.Ş. tarafından “Meeting of All Stars- Yıldızların Buluşması” sloganı ile ortaklaşa düzenlenen Graffiti Festivali, bu yıl 30 Haziran Pazar günü Miniatürk’te gerçekleştirilecek.

Türkiye ve Avrupa'dan 70'in üzerindeki graffiti çizerinin hünerlerini sergileyecekleri festivalde, "BMX", kay kay ve break dans gösterileri ile DJ performansları yer alacak. Program sonunda NARCICYST ve SATTAŞ grupları konser verecek.

www.miniaturk.com.tr

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