Uluslararası Devlet Opera Festivali

Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nin ikincisi, bu sene 1-21 Temmuz 2011 tarihleri arasında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Bu unutulmaz anlara ortak olmak ister misiniz?

Festival, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Başrejisörü Yekta Kara’nın sanat yönetmenliğinde, 2011 Temmuz ayı boyunca, 8 farklı opera prodüksiyonu ve 1 Gala Konseri ile toplam 19 gösteri ile sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi yapımlarının yanı sıra Münih Gartnerplatz Devlet Operası ve Karlsruhe Devlet Operası gibi dünyanın en önemli ve prestijli sanat kurumları, festivalde konuk topluluk olarak operanın en güzel örneklerini sahneleyecekler. Festivalin bu seneki süprizi, festival kapsamında İstanbul’a gelecek olan dünyaca ünlü mezzo soprano Elina Garanca. Opera dünyasının bu önemli sesi Aya İrini’de Şef Karel Mark Chichon eşliğinde vereceği çok özel bir konserle festivale bu sene apayrı bir renk katacak. 2. Uluslararası Opera Festivali’nin bu seneki sloganı "Herkese Opera!", festival çıkış fikrine uygun olarak operayı, kapalı mekanların sınırlarından çıkartıp, şehrin içine getirerek yaz gecelerinde İstanbul’un büyülü tarihi atmosferlerinde izleyiciyle buluşturuyor.

Festival Repertuarı Çok Geniş

Seyirciler, festival repertuarında yer alan Saraydan Kız Kaçırma, Fatih Sultan Mehmet, Zaide, IV. Murat gibi Türk kültürü ve yaşantısını konu alan operaları, orijinal tarihi dekorlarında izleme fırsatı bulacaklar. Bunun yanında, Giacomo Puccini’nin ünlü klasik eseri Tosca ile Halit Ziya Uşaklıgil’in sevilen eseri Aşk-ı Memnu’da bu sene festival kapsamında İstanbul’da ilk gösterimlerini gerçekleştirecekler. Festival Yıldız Sarayı, Topkapı Sarayı, Rumeli Hisarı, Aya İrini, Sütlüce Haliç Kongre Merkezi ve Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

www.istanbuloperafestival.gov.tr