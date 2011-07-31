29 Temmuz 2011’de vizyona giren ve Leon Ford’un senaryosunu yazıp yönettiği Ultra Mega Süper Kahraman filmi, Ryan Kwanten ve Maeve Dermody’nin keyifli oyunculuğu ile sizi fantastik bir yolculuğa davet ediyor.

Gündüzleri sıradan bir ofiste çalışan ve biraz kendi halinde, yalnız bir kişi olan Griff (True Blood’da tanıyıp sevdiğimiz Ryan Kwanten), çalıltığı ofiste de kendisiyle dalga geçilen, tek arkadaşı ve koruyucusu abisi olan bir gençtir. Fakat Griff geceleri bambaşka bir kimliğe bürünür; Griff geceliri akıl almaz bir süper kahramandır. Kendini masum ve savunmasız insanları karanlık sokakların kötülüklerinden korumaya adamış bir Ultra Mega Süper Kahraman'dır.

Griff’in giderek tuhaflaşan davranışları karşısında endişelenen abisi onu ‘gerçek dünya’ya geri çekmeye çalışır. Bu amaçla da onu, aynı derecede tuhaf ama sempatik Melody ile tanıştırır. İlk defa kendisi kadar garip biriyle karşılaşan Melody Griff’e aşık olur. Griff sıradan dünyanın gerçekleriyle boğuşurken, onu kurtarma görevi de Melody’ye düşer. Bunu hem Griff, hem kendisi hem de aralarındaki aşk için yapması gerekir.