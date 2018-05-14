Ultra ekonomik elektrikli scooter geliştirdiler

Dünyada çevre dostu ulaşım araçlarının gözdesi haline gelen elektrikli scooter ve bisikletler Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Türk markası geliştirdiği Citycoco City modeli ile en ekonomik ulaşım imkanını sağlıyor. Çıkarılabilir batarya özelliği bulunan ürün 3 TL’ye 100 kilometre yol alabiliyor.

MOTOR EHLİYETİ GEREKTİRMİYOR

Citycoco City’nin dikkat çeken bir diğer özelliği de motor ehliyeti gerektirmiyor olması. B sınıfı ehliyetle kullanılabilen gürültüsüz ve çevre dostu araç yokuşlu yollar ve arazi şartlarında da performans sorunu yaşatmıyor. Bosch motor ve LG bataryanın kullanıldığı ürünün periyodik bakım şartı bulunmuyor. Masrafsız ve ekonomik yol almayı hedefleyenler için tasarlanan Citycoco City plakalı ve tescilli araç kategorisine sahip. Cüzi bir plaka bedeli dışında masrafı bulunmayan üründe muayene iki yılda bir yapılıyor.

İki yılda geliştirdiği beş modelle elektrikli scooter ve bisiklet akımını başlatan firma yıl sonuna kadar model sayısını yediye çıkarmayı hedefliyor. Türkiye çapında kırkın üstünde bayi ve servis noktası bulunan Citycoco’nun yıl sonu hedefi 100 bayiye ulaşmak olarak açıklanırken 2019 hedefleri arasında ise yurt dışına açılmak bulunuyor.

